MUNNAMAWULIRE omwatikirivu Sheilah Nduhukire kati asambira waggulu nga jjanzi oluvanyuma lw’okugwa mu bintu.

Ono kati yakulira eby’amawulire mu kitongole ekivunanyizibwa mu kugula, okutereka saako n’okusasanya eddagala lyonna mu Ggwanga lyonna ekya Nationala Medicala Stores NMS.

Nduhukire ennaku zino abadde akola ne Ttivvi ya NBS nga musomi wa mawulire ag’olungereza, era nga mukazi muyivu ddala mu nsonga za mawulire nga alina Diguli ey’okubiri mu mawulire gye yasomera e Bugenreza.

Ono yagenda okuddira munnamawulire munne Dan Kimosho mu bigere oluvanyuma lw’okulekulira omulimu guno nasalawo okwetaba mu by’obufuzi era nga kati ye mubaka omulonde owe Kazo mu Ankole.

Wafunidde omulimu guno nga ekitongole kimaze okuzimba etterekero eddene awagenda okukuumirwa eddagala saako n’okulitegeka mu bitundu bye Kajjansi mu Wakiso.

