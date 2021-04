AMAWULIRE g’okufa kwa Sabasumba Cyprian Kizito Lwanga atwala e Ssaza lya Kampala gabuutikidde e Ggwanga.

Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa obusumba bwe Kampala era nga kitereddwako omukono Fr. Pius Male Ssentumbwe kilaze nti Lwanga asangiddwa nga yafiiridde mu buliri mu makaage ku makya g’olwomukaaga, Okusinziira ku mawulire agafulumiziddwa abatwala obusumba bwe Kampala.

Lwanga yazaalibwa mu mwaka gwa 1953 era yalondebwa okukulembera e Ssaza lye Kampala mu mwaka gwa 2006.

Tujja kukuwa amawulire gano mubujjuvu.

