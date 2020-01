OMUYIMBI Jenifer Nakanguubi amanyiddwa nga Full Figure eyegulidde elinnya mu kulumba bannaNRM ababa baliko kye bamunenyezza naddala mu bigambo ebikaawa byayogerera ku mikutu gya mawulire, agamba nti ye tanaba kwegatta ku kibiina kya NRM wabula muwagizi wa Pulezidenti Museveni nga omuntu.

Bino okuvaayo kidiridde akulira ekiwayi kya bakyala mu kibiina kya NRM Lydia Wanyoto Mutende okusaba Full Figure yeegatte ku NRM, wabula namutegeeza nga bwakyalina bye yetegereza alyoke akole okusalawo mu mutima gwe oba anakyegattako.

Wanyoto bwe yabadde ku mukutu gwa leediyo ya Capital yagambye nti ekituufu abantu Pulezidenti be yalonda okumuyambako mu kukunga abantu, saako n’okukumakuma ebibinja eby’enjawulo abamu ssi bannakibiina bajjuvu, wabu;la baagaala Museveni nga omuntu nabasaba bajje beeegatte ku kibiina kubanga tekisosola mu bantu ba kikula kyonna.

Abantu ennaku zino Pulezidenti Museveni baakuyega okumwegattako naddala abayimbi babadde tebalina bibiina nga abamu kubo babadde bannakisinde kya People Power era nga bawagira muntu Kyagulanyi.

Full Figure, Hassan Ndugga, Butcherman, Big Eye nabalala mu butongole tebalangiriranga nti bawagizi ba kibiina kya NRM, wabula bawagira muntu Museveni.

