KKOOTI ya Maggye etuula e Makindye kyadaaki eyimbudde aba Poliisi abaali basajja ba Gen. Kayihura ab’okulusegere nga bano baali basibibwa ku misango gy’okukwata bannansi be Ggwanga lya Rwanda ate mu ngeri yeemu ne babazaayo mu Nsi yaabwe mu bumenyi bwa mateeka.

Abayimbuddwa kuliko eyali akulira ekitongole ekinonyereza ku bunyazi bwe mmundu (Flying Squard) Herbert Muhangi saako n’eyali akulira ekitongole kya Poliisi ekikwasisa empisa Joel Aguma.

Ababiri bano baali baakwatibwa emyaka 2 emabega era nga n’olumu Muhangi yali atereddwa ku kakalu ka kkooti kyokka naddamu nakwatibwa wabweru wa kkooti, nazzibwa mu kabula muliro.

Olwaleero Muhangi ne Aguma batereddwa ku kakalu ka kkooti ku nsimbi obukadde 10 ez’obutaliiwo, ate ababeyimiridde ne balagirwa basasule ensimbi obukadde 20 nazo nga sizabuliwo.

Mu kusooka Muhangi yali yaleeta empapula za basawo okuva mu ddwaliro lya Poliisi ya maggye nga zilaga nga bwe yali omulwadde wa mabwa mu lubuto (Ulcers), kyokka nga ekkomera mwe yali asibiddwa temwalimu bujjanjabi busobola kumuwonya.

Oluvanyuma lw’okubatta balagiddwa obutetantala kwemulula yadde okutambula okusukka ebitundu bya Kampala ne Wakiso, era nga balina okweyanjula mu kkooti ya maggye emirundi 2 buli mwezi.

Bano era bavunanibwa ne yali mukama waabwe Gen. Kale Kayihura, Col. Ndahura Atwooki eyali akulira ekitongole ekikessi, SSP Richard Ndaboine ne Nixon Agasiirwe.

Abalala kuliko AIP Jonas Ayebaze, ASP Patrick Muramira saako ne Abel Kitagenda.

Kigambibwa nti bano mu mwaka gwa 2012 ne 2016 beekobaana ne baakwata bannaNsi ba Rwanda abaali bazze mu Uganda okunoonya obubudamu ne babazzaayo mu Rwanda ekimenya amateeka ge Ggwanga Uganda ne by’okwerinda.

Abanyarwanda abazibwa ewabwe mu bumenyi bwa mateeka kuliko Lt.Joel Mutabazi, Jackson Karemera ne Sgt. Innocent Karisa.

Mu misangi egibavunanibwa emilala kuliko okulemererwa okukuuma eby’okulwanyisa ekikontana ne tteeka nnamba 122 akawakatirwa 2 elifuga amaggye ge Ggwanga.

