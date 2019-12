ABAKULIRA kkampuni ya mazzi g’okunywa aga Hill Water basambira mabega nga jjanzi oluvanyuma lw’okwetikka engule z’amazzi g’okunywa zonna omwaka guno.

Akulira kkampuni eno Haji Harunah Semakula agamba nti omwaka guno bakoze na maanyi mangi nnyo okulaba nga bawangula engule ez’enjawulo omuli esinga okwettanirwa abaguzi be bitundibwa mu ggwanga (Consumer’s Choice) ey’okubiri yali yabakozesa amazzi bonna mu ggwanga (People’s Choice Award) ey’okusatu ye yabawebwa Palimenti ye Ggwanga nga amazzi agasinze okukozesebwa mu lukiiko lwe ggwanga olukulu saako n’ababaka, ey’okuna ye yabaweebwa olw’obuyiiya okusobola okukola eccupa nantalabikalabika.

Semakula eyasangiddwa mu offiisi ye ku luguudo lwa Lubaga yagambye nti engule ezo 4 si kyangu kuzifuna, nga omuntu yenna azifunye alina okussaamu maanyi amangi ennyo saako n’obuyiiya obwekikugu.

“Amazzi gaffe tugakolera Iganga mu Busoga, kyokka tufaayo nnyo okulaba nti gali ku mutindo era nga gasobola okutuuka ku bantu baffe mu biseera we bagagalirira okugakozesa.

Abakozi baffe bangu nnyo era nga bafaayo ku ba kasitoma baffe okulaba nga tewali ajula mu mpereza ya Hill Water.

Tufubye okukolagana n’abantu ab’enjawulo naddala ku mikolo egy’eggwanga, emikolo gy’okwanjula, embaga saako n’okugagabira abantu baffe ku bwerere nga omu ku kawefube w’okubunyisa ekyettunzi kyaffe mu bantu” Haji Semakula bwe yagambye.

Yanyonyodde nti omwaka ogujja kawefube bagenda kumussa nnyo mu kugaziya empereza yaabwe mu bantu naddala ababulijjo ababadde batanaba kunyikira mu kumanya mazzi ga Hill Water, saako n’okulaba nga buli dduuka lifuna amazzi gano mu ngeri y’okwogera obuwereza bwabwe eri abantu abagakozesa.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com