Akulira ekitongole ekinonyereza ku misango (CID) AIGP Major Tom Magambo akoze enkyukakyuka mu bakulira okunoonyereza ku misango ku Poliisi ez’enjawulo mu Kampala ne miriraano, okulese abamu nga basindikiddwa wabweru we kibuga.

Kino kidiridde obumenyi bwa mateeka okweyongera mu bitundu bya Kampala, Mukono saako ne Wakiso omwabadde n’abazigu abaabadde bambadde engoye z’amaggye okuwamba munnansi wa Pakistan okuva mu bitundu bye Kira ne bamunyaga oluvanyuma n’asuulibwa mu bitundu bye Mukono.

Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole kya CID kilaze nga abakulira okunonyereza ku misango 402 bakoseddwa enkyukakyuka zino, era nga abamu baggiddwa mu bitundu gye babadde bakolera ne batwalibwa awalala saako n’abamu okufulumizibwa ebitundu bya Kampala.

Wano abakessi okuva mu bitundu ebyesudde Kampala baleteddwa nga omu ku kawefube w’okugonjoola ensonga z’obumenyi bwa mateeka ezibadde zisusse okweriisa enkuuli mu bitundu bya Kampala, Mukono ne Wakiso.

Kitegerekese nti era ono yandiba nga yoomu ku kawefube akulira ekitongole ekinonyereza ku misango Major Tom Magambo gwatandise okusobola okumalawo obulyi bwe nguzi mu Kampala ne miriraano obubadde bususse ate nga n’abamu ku bakulu babadde bamaze ebbanga ddene mu zi offiisi.

Ono era agenze mu maaso mu ngeri y’okugogola ekitongole nakyusa abamu ku basilikale abakuze mu myaka ne bazzibwa mu ngoye za Poliisi ezimanyiddwa, ne basikizibwa abavubuka abato abakyalina ku maanyi.

Okuva Magambo bwe yalondebwa okukulira ekitongole kya Poliisi ekinonyereza ku misango akoze enkukakyuka nyingi nga kwotadde n’okuzzayo abamu ku bakungu mu kitongole okufuna obutendeke obwenjawulo mu kunonyereza ku misango saako n’engeri y’okufunamu obujulizi.

Okusinziira ku alipoota ezikwata ku bumanyi bwa mateeka ezizze zifulumizibwa zilaze nti emisango mingi egibadde giletebwa ku poliisi ez’enjawulo, nti kyokka gino teginonyerezebwako bulungi ekiviirako egimu okugobwa mu mbuga z’amateeka olw’okubulawo obujulizi.

