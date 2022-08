OMUBAKA wa Bukoto Central mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu Eng. Richard Sebamala akubye tooci mu bukulembeze bwa Pulezidenti wa Kenya omuggya William Ruto bwagambye nti bugenda kuyamba nnyo omukago gwa East East Africa saako ne Uganda nga e Ggwanga okutwaliza awamu.

Sebamala agamba nti ye nga omuntu mukwano gwa Pulezidenti Ruto, era emirundi mingi babeera boogera ku butya amawanga okuli Uganda ne Kenya gye gayinza okutambuzaamu eby’enfuna, ekigambo kwegatta okwawamu okwa East Africa tekimuva ku mimwa.

“Okwegatta mu mukago kitegeeza nti tulina okufuna omukulembeze omu, ensimbi tulina kukozesa zezimu, ebiwandiiko eby’enjawulo byonna bilina okuba bye bimu, okwegatta kw’obutale bwe byamaguzi ne bilala.

Kino ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye aludde nga akilwanirira kati kitegeeza nti kiyinza okwongera okutambula amangu singa Pulezidenti Ruto naye akiteekamu amaanyi” Sebamala bwe yanyonyodde website eno ku lw’okubiri.

Sebamala asisinkana Ruto

Nasisinkana Ruto nga mpita mu mirimu gyange egy’obwaYinginiya gye nkola mu bitundu bya mawanga ga East Africa ag’enjawulo, era okuva ku olwo mukwano gwange nze nga omuntu saako ne Famire yange.

Naye nakizuula nti musajja mukozi nnyo era ayagala nnyo abavubuka okukola babeemu n’akasente mu nsawo engeri gyali nti yakula mulenzi mwavu ekitegeeza nti amanyi ebisoomoza buli mwavu.

Buli lwe tubadde tunyumyamu naye nga ankubiriza okufunira abavubuka emirimu nti kubanga bwe baba tebakola bayinza okuletera e Ggwanga obuzibu saako n’obuvuyo obutatadde.

Kwegamba tayogera ku Ggwanga lye erya Kenya lyokka wabula ayogera buli kintu nga akissa ku mawanga gonna agakola East Africa ekitegeeza nti omukago wakati wa mawanga gonna agutegeera era agwagalira ddala.

Nze nkilaba engeri gyakyali omusajja owa maanyi nga ne myaka teginamuyitako nnyo naye yandyagadde okukulemberako ku mukago guno nga ebisanja 2 ebimuwebwa Ssemateeka wa Kenya tebinaggwako.

Eby’emirimu

Ruto ku nsonga ye mirimu eri bannaNsi be sisuubira nti kigenda kumukalubirira kubanga yatandika dda okugiteekawo kasita yafuna obukulembeze, okugeza nti alina amasundiro ga mafuta okwetoloola amawanga ag’enjawulo nga ne Uganda kwogitadde.

Yoomu ku bantu abasinga okuba ne ttaka mu Kenya nga emu ku nsonga eyasinga okumuguzisa ettaka kwe kusikiriza ba musiga nsimbi okuyingira e Ggwanga lye abawe ettaka bateekeko amakkolero ag’enjawulo abantu be bafune emirimu.

Ono abadde buli kyakola nga akyali mumyuka wa Pulezidenti nga kilaga nti Entebe abadde agyagala tekyamuguddeko bugwi nga abasinga bwe babadde balowooza.

Tusuubira nti abamu ku bakulembeze mu Uganda basobolera ddala okukoppa enkola ya Ruto okusobola okwongera okukulakulanya ensi yaffe kubanga buli kimu naffe tukirina” Sebamala bwe yayongeddeko.

