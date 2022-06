ABAKULIRA ekiwayi kye Kibiina kya National Unity Platform abaggya balangiridde nga bwe bakomezza mbagirawo enkolagana yabwe ne kisinde kya People Power mu butongole.

Bano bagamba nti engeri banaabwe ab’ekiwayi kye Kamwokya gye baamenya endaagano saako ne nkolagana basazeewo byonna ebyakolebwa ne kisinde kya People Power Ekyali kikuleberwa Robert Kyagulanyi Sentamu mu kiseera ekyo okubisuula mu kasero batandike buggya.

Gideon Tugume nga ono ye mwogezi omuggya ategezezza bannamawulire mu lukiiko olutudde ku kitebe kye kibiina ekipya e Lubaga nti, oluvanyuma lw’okutuuza ttaba miruka we kibiina nga 27 ogw’okutaano omwaka guno abakulira ekibiina bonna awatali kwesalamu baasalawo okweyawula ku kitebe kye kibiina e Kamwokya ne bafuna offiisi empya e Lubaga nga wano ekibiina kya NUP we kisimbye amakanda.

Yagambye nti baakizuula nti obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Sentamu tebwalimu bwerufu mu nkola ye mirimu, okulinyirira Ssemateeka we kibiina saako n’obutalaga nyingiza ne nsasaanya ye kibiina mu bye nsimbi.

Ayongeddeko nti ekibiina kyabwe kibadde kifuuse ekisekererwa mu bantu olw’okulemererwa kwa bakulembeze okuteekesa amateeka mu nkola agakwatira ddala ku basiwuufu be mpisa baayogeddeko nti bajolonga buli mu kulembeze nga tewali abakuba ku mukono.

