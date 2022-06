OMUYIMBI Catherine Nabuule Kusasira asazeewo okuggulawo emisango ku Jennifer Nakanguubi amanyiddwa nga Full Figure nga agamba nti yamuvuma n’amutyoboola mu bantu saako ne kye yayise okumwambula nasigala bukunya.

Kusasira agamba nti engeri Full Figure gyali nti kati amaze okukiraba nti okuvuma abantu kintu kibi nnyo, nasalawo n’okusiba buli muntu eyamuvuma, naye kati asazeewo amaugguleko emisango kubanga obukakafu abalina.

“Full Figure talina kitiibwa kiyinza kumuwebwa kyagamba nti kyalwanirira n’atuuka n’okuggalira abamuvumye mu makkomera, kati nange gwe yavuma kammulageko nti okuvuma abantu kibi.

Abantu bangi bali eyo omukazi oyo be yavuma banoonya eky’okumukolera kati yaluggulidde ku ppata emisango gigenda kuvaayo naye omukono gwa mateeka gumukwateko.

Ekilala kye njagala omukazi oyo ayimbule abantu bonna beyasiba bwatakikole ngenda musiba abeere eky’okulabirako eri abalala

Ye maama waabwe bonna abavumi, yeyabayigiriza okuvuma kati njagala nga bwe yategedde nti okuvuma abantu kibi njagala atuukeko mu mbuga za mateeka.

Fayiro yange ntegeke bulungi yakanvuma emirundi egisoba mu 6 era obujulizi we buli” Kusasira bwe yagambye

Yanyonyodde nti Full Figure bwamala okuvuma abantu nga yewozaako nti bamusonyiwe abeera alina kyayisaawo

Kusasira ne Full Figure bonna kigambibwa okuba nti bawabuzi ba mukulembeze we Ggwanga Yoweri Kaguta Museveni

