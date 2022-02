Abamu ku bakkansala be Kibiina kya NUP saako n’abavubuka abaali abawagizi abaamaanyi mu Disitulikiti ye Wakiso, nga bano gye buvuddeko baakwata ekkubo ne bagenda okusisinkana Pulezidenti Museveni balajanye oluvanyuma lw’okukizuula nti ekyabatwala ssi kye baliko mu kiseera kino.

Bano bategezezza nti mu nkambi gye bali batendekebwa bya kijaasi era nga tebakkirizibwa yadde okwogera n’omuntu yenna, kye bagamba nti ssi yeemu ku nsonga eyabasuubizibwa bwe baali bagenda.

Meddie Kayabula nga ono yoomu ku baagenda era nga mu kiseera kino ali munda mu nkambi agamba nti bwe baatuusibwa mu kitundu gye bali, baggibwako amasimu nga mu kiseera kino tebasobola yadde okuwuliza famire zaabwe.

Agamba nti okuva lwe baatuuka tewali yadde n’ekimu ku bye baayogerako kye baali bakoze okujjako okubatendeka eby’ekijaasi saako n’okubasomesa engeri ekibiina kya NRM gye kikolamu emirimu gyakyo.

“Abasomesa era basiiba batulabula eri akabi akali mu kuwagira NUP, era nga tutegezebwa nti NUP telina gyegenda kututwala okujjako twegatte ku NRM yegenda okubaako kye tuyamba

Twali twakkaanya nti byonna ebikolebwa mu nkambi gye tuli bisigale nga byakyama, kyokka ekitwewunyisa kwe kuba nti buli kintu kilabikira mu mawulire, kweggamba balinga abaagala okutulabisa buli kadde” Kayabula bwagambye.

Bo ba kkansala abatagenda bakubye banaabwe akakule ne babasaba okugumira buli kizibu kye basanga mu bifo gye baatwalibwa kubanga bantu bakulu era baalabulwa ku binaddirira kyokka amantu nga bagataddemu ppamba.

“Ffe tubalinze bade bajjemu Matia Lwanga Bwanika obwesige nga bwe baatusuubiza nga bakomyewo” Omu ku ba kkansala bwe yategezezza.

Ensonda zilaga nti bano baasubizibwa emmotoka premio empya saako ne sente enkalu nga bino bye byabasuula amatu ne beefuulira banaabwe okwegatta ku NRM

Pulezidenti Museveni ensangi zino ali mu kawefube ag’endererwamu okusanyawo obukundi bwe kibiina kya NUP mu Wakiso nga gyebuvuddeko yasisinkana ekibinja kya bavubuka abaali abawagizi ennyo aba NUP abamanyiddwanga KIKANKANE group

