Olunaku lw’okusatu waabaddewo akasattiro mu ba RDC oluvanyuma lw’olukalala olulaga abalondeddwa n’abasuuliddwa okufuluma ne lw’etoloolera ku mikutu egy’enjawulo.
Luno lwabadde lulaga nga bangi ku bano basuuliddwa, era nga n’ababadde batereddwako batandise okucacanca.
wabula omukungu mu offiisi ya Pulezidenti akona ku nsonga za ba RDC James Tweheyo yavuddeyo nategeeza nti olukalala luno lukyamu era nagamba nti olutuufu lwabadde telunafulumizibwa.
Ennaku zino ba RDC n’abamyuka baabwe batuula bufofofo nga balindirira ekinaava mu nkukakyuka ezirindiriddwa okumala akaseera.
1 NAJJUMA JULIET SENKOOLE APAC
2 BILLY JANET MULINDWA ABIM
3 ABAK ROBERT AGAGO
4 MUCUNGUZI GEOFREY ALEBTONG
5 KIKOMEKO MWANAMWOIZA M. AMOLATAR
6 BWALATUM MICHEAL OKIRING AMUDAT
7 EYAL LILLY AMURIA
8 TILUTYA GODFREY AMURU
9 NGABIRANO EMMY B. ABIM
10 AYIKOBUA FESTUS ARUA
11 BAHEBWA LONGINO ARUA CITY
12 OBADA CAESAR BUDAKA
13 WOPUWA GEORGE BUDUDA
14 NYAKAHUMA GODFREY BUGIRI
15 GULUME RICHARD BALYAINO BUGWERI
16 AHARIKUNDIRA AFRICANO BUHWEJU
17 OKISWA GEOFREY BUIKWE
18 TUMWEBAZE YOSAM BUKEDEA
19 SENKUNGU TEOPISTA BUKOMANSIMBI
20 CHEROP ESTHER SOET BUKWO
21 PAAK PETER PEX BULAMBULI
22 OROCHI MARTIN BULIISA
23 ASIIMWE AMOS BANGYI BUNDIBUGYO
24 TIBEMANYA JOLLY BUNYANGABU
25 ASIIMWE JANE MUHINDO BUSHENYI
26 ACHILA JOHN ROBERTS REX BUSIA
27 BAYOOLE STANLEY BUTALEJA
28 LUBWAMA SULAIMAN BUTAMBALA
29 MITALA EMMA BUTEBO
30 OCENG OSBORN BUVUMA
31 KISEMBO ARAALI BUYENDE
32 JOHN TEIRA DOKOLO
33 MBABAZI ROGERS FORT PORTAL CITY
34 ASIIMWE STEVEN GOMBA
35 MUHANGI HERBERT GULU
36 HIPPO TWEBAZE GULU CITY
37 EGOLE LAWRENCE EMMY HOIMA DISTRICT
38 MAJ. OKWIR RABWONI HOIMA CITY
39 BASONGOKA MARY KAMADUKA IBANDA
40 MATENDE THOMAS IGANGA
41 ODONG STEPHEN LATEK ISINGIRO
42 MWESIGWA DEBORAH JINJA DISTRICT
43 MATOVU DAVID (RTD. MAJOR) JINJA CITY
44 OKIRYA CRIS MIKE KAABONG
45 NANDINDA DARIUS KABALE
46 AYESIGA JULIAN KABAROLE
47 SEGAWA JIMMY EBIL KABERAMAIDO
48 RUTERAHO LILIAN KAGADI
49 KIKOOLA DANIEL KAKUMIRO
50 KALIKWANI PAUL MWIDU KALAKI
51 MUGUME APOLLO KALANGALA
52 SAM OMARA ANGAI KALIRO
53 TUKAKIRIZA CALEB KALUNGU
54 KAGUTA AYEBAZIBWE DAN KAMPALA
55 MUTEMO ROBERT KAMULI
56 BARASA OGAJO SULEIMAN KAMWENGE
57 SENGOOBA SEKANDI SHAFIQ KANUNGU
58 KYEYUNE SSENYONJO KAPELEBYONG
59 MAGUNDA GEORGE KAPCHORWA
60 MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL KARENGA
61 NAMULINDWA PHEOBE KASANDA
62 WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.) KASESE
63 EKOOM JOHN STEPHEN KATAKWI
64 MADOI ELIJAH KAYUNGA
65 AKULU JILIAN KAZO
66 DEBORAH MBABAZI KIBALE
67 SSEBYALA BADRU KIBOGA
68 NALONGO EVA KWESIGA KIBUKU
69 TUMUSIIME AMULAN KIKUUBE
70 MUGISHA PETER KISORO
71 BISOBORWA PETER KITAGWENDA
72 KOMAKECH WILLIAM KITGUM
73 MUHINDO BAZARWA A. KIRUHUURA
74 DEBELE PETER KIRYANDONGO
75 NSUBUGA MAYANJA SAZIR (DR.) KOBOKO
76 KABUNGA SENTAMU DANIEL KOLE
77 LOGIRO NGOROK PETER KOTIDO
78 KABUYE NIXON NUWAGABA KUMI
79 KUMAKECH SALIM KWANIA
80 BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM KWEEN
81 KABOYO DAVID KYANKWANZI
82 ASIIMWE GRACE KAKWENZA KYEGEGWA
83 BWEBALE GUME APOLLO KYENJOJO
84 DUMBA MOSES KYOTERA
85 KIDEGA NABINSON JAMES LAMWO
86 MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B. LIRA
87 SABIITI KASHAKA RUTH LIRA CITY
88 LILIAN NAKAWESI LUUKA
89 ROSE BIRUNGI LUWERO
90 JUUKO KASIITA APOLLO LWENGO
91 KAMWINE HELLEN CATHERINE LYANTONDE
92 AKELLO ALICE OPIO MADI-OKOLLO
93 WASHAKI AHAMAD MANAFA
94 OYAA NAHORI AWUA MARACHA
95 AKATUHEBWA ERIASTO MASAKA
96 BAMWINE FRED MASAKA CITY
97 KIRABIRA KOBUSINGE ROSE MASINDI
98 SHILAKU JAMES MAYUGE
99 NASIKE ASUMIN MBALE
100 NAMAKANDA PAMELA WATUWA MBALE CITY
101 MBETEGYERIZE GODFREY MBARARA
102 MWESIGYE K. JAMES (RTD LT. COL.) MBARARA CITY
103 NASIIMA ADDAH MITOOMA
104 SSENTONGO HAMAN MITYANA
105 KAYIZI ASANASIO MOROTO
106 BAINGANA MARK MOYO
107 BYABASAIJA M. ROSEMARY MPIGI
108 NYAKWERA MARY BAGUMA MUBENDE
109 NABITAKA FATUMA NDISABA MUKONO
110 ODONGO MILTON NABILATUK
111 LABEJA BOB WILLIAMS NAKAPIRIPIRIT
112 NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA NAKASEKE
113 MUGANGA DAN NAKASONGOLA
114 KAKOOZA KASUMBA YAHAYA (CAPT.) NAMAYINGO
115 LUBEGA KADDUNABI ABUBAKER NAMISINDWA
116 SEMPALA AMOS KIGOZI NAMUTUMBA
117 KIGAI MOSES WAMOTO NAPAK
118 JOHN KAYUMNA NEBBI
119 ONORIA AMBROSE NGORA
120 KAWAMARA RUHUGA MISHAC NTOROKO
121 BAKUNDA GEORGE NTUNGAMO
122 AKELLO EBONG AGNES NWOYA
123 GORE GOFFIN OBONGI
124 AKANY SUSAN OMORO
125 OMARA CHRISTOPHER ADJUMANI
126 HUDU HUSSEIN OYAM
127 OKEE DUSMAN PADER
128 TOKO SHUAIB PAKWACH
129 MAYANJA FARIDAH MPIIMA PALLISA
130 MUBIRU CHARLES RAKAI
131 RWAKIFARI PETER K. RUBANDA
132 NAKAMYA HARRIET RUBIRIZI
133 BATEGANA BAKALE SADIQ RUKIGA
134 MODO DAVID RUKUNGIRI
135 TURYABAGYENYI EMMY K. RWAMPARA
136 WALUGEMBE RAMADHAN (RTD LT.) SEMBABULE
137 MUGABI MARTIN SERERE
138 KYERERE FRANK BESIGYE SHEEMA
139 WABULE PATIENCE SIRONKO
140 ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT SOROTI
141 AJILONG B. MODESTAR TEREGO
142 KAJOYINGI ANDREW KIWANUKA TORORO
143 JUSTINE MBABAZI OTUKE
144 ANGOLERE CAROLINE YUMBE
145 OWOLE NIXON ZOMBO
DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
1 GEORGE ABDUL ABIM
2 MUGWERI MOSES ADJUMANI
3 PATRICK ODONGO LANGO AMOLATAR
4 KEDI RONALD ONGODIA AMURIA
5 MODO AUGUSTINE AMURU
6 AZABO MAHAD KASSIM APAC
7 OCEN ROBERT ARUA
8 NSEKO ANTHONY BUGIRI
9 TIITWE RHONDAH KAGAAGA BUIKWE
10 ICHOGOR CHARLES BUKEDEA
11 ASABA DAVID BUKOMANSIMBI
12 MUHANGUZI UMAR BAHANDE BUNDIBUGYO
13 BATUUZE NAMARA LOY BUSHENYI
14 TUSUUBIRA MATHEW BUSIA
15 NAMAGOGWE HAJJARA BUTALEJA
16 KIGONGO JUMA BUVUMA
17 OREE TOM GULU
18 TABAARO RICHARD HOIMA
19 KATABAZI SEIF IBANDA
20 OGALO BWIRE PAUL IGANGA
21 TUSIIME GIDEON KASIISI ISINGIRO
22 MUBIRU MIKE JINJA
23 PATRICK AWONGO OGWAL KAABONG
24 NUWAGIRA NICHOLAS KABAROLE
25 AYIPO CLARE KABERAMAIDO
26 NANYANZI SARAH KALANGALA
27 BAKUNDA ABEL KALUNGU
28 NDEGWE HAWA NAMUGENYI KAMPALA CENTRAL
29 KATO DAUDA KAMPALA KAWEMPE
30 MUKOOZA RONALD KAMPALA MAKINDYE
31 BURORA HERBERT ANDERSON KAMPALA NAKAWA
32 KAMPALA RUBAGA
33 KASADAH SARAH MWEBAZE KAMULI
34 NYAKATEMBA REUBEN KAMWENGE
35 GAD RUGAJU KANUNGU
36 TWOYEM KENNETH CHEMONGES KAPCHORWA
37 MASEREKA JOSHUA KASESE
38 OKORI DENIS KATAKWI
39 MUKOSE JAMES M. KAYUNGA
40 NANSHEMEZA CAROLINE K. KIBAALE
41 KEITA KAGABI DOREEN KIBOGA
42 KAMUKAMA NICHOLAS KAINE KIRUHUURA
43 MUHINDO MORIS KISORO
44 KALEMA FRED KITAGWENDA
45 KASUGGA AMULI KINTU KITGUM
46 MPALANYI NAKONDE BOSSA KWANIA
47 FELIX ADUPA ONGWECH KYANKWANZI
48 ANKUNDA SHARON KYEGEGWA
49 MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH KYENJOJO
50 CHEMUTAI JAMES LIRA
51 NALUBEGA MARIAM SEGUYA LUWERO
52 KAGAIGA MIRIAM MUGISHA LWENGO
53 OKWI GILBERT MANAFA
54 TAREMWA ASPORO MASAKA
55 TIBASIMA DOMINIC MASINDI
56 MUBI JULIUS BLESSING MAYUGE
57 WANSADHA MAFUMO ADONIA MBALE
58 NTUMWA ISHA MBARARA
59 TINKAMALIRWE KIIZA EVELYN MITOOMA
60 NDIDDE YASIN MITYANA
61 JONGA JACOB MOROTO
62 DALA SANON MOYO
63 BASUUTA HELLEN NSEREKO MPIGI
64 NAKAYE KABONGE MUBENDE
65 BWABYE RICHARD MUKONO
66 PULKOL HELLEN NAKAPIRIPIRIT
67 KADDU JOHN (CAPT) NAKASEKE
68 MBIGITI JONAH NAMAYINGO
69 EMOKOL J.P. ONYANGO NEBBI
70 BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH NTUNGAMO
71 OKWARE EMMANUEL PADER
72 DHIKUSOKA MAGID PALLISA
73 MUHINDO MUTABAZI JUSTINE RAKAI
74 BITARIHO FRANCIS RUBIRIZI
75 WELIRE MARUAN SEMBABULE
76 NABUKALU NUSURA SIRONKO
77 KATENDE HUSSEIN KIBAZO SOROTI
78 WERE YAHAYA TORORO
79 NJUKI NOOR MBABALI HAJJI WAKISO ENTEBBE
80 JEMBA MOSES WAKISO KASANGATI
81 KAHONAWO ISAAC WAKISO KIIRA
82 ADUNGET JACOB PAKWACH
83 AKOT SUSAN MORO KALAKI
84 MBABAZI TEOPISTA KYOTERA
85 TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA KITAGWENDA
86 ATIM GRACE OLEYOWIYA NABILATUK
87 NAKATO ELSIE KASANDA
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