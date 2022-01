OMUDUUMIZI wa Maggye g’okuttaka Gen. Muhoozi Kainerugaba akoowodde abavubuka abaagala okwegatta ku Ggye lye Ggwanga UPDF okuba obulindaala kubanga ssawa yonna okuwandiika kutandika.

Okusinziira ku bubaka bwatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter Muhoozi agambye nti kye kiseera abavubuka abato abalina omutima gwe Ggwamnga lyabwe Uganda okuyingira amaggye batendekebwe oluvanyuama bafulume nga balina amayinja ku bifuba (KADETI)

Agambye nti ekibinja kya bawandiika kigenda kutalaaga e Ggwanga lyonna nga basunsula abavubuka abalina ebisanyizo okuli abo abamaze siniya ey’omukaaga n’okugenda waggulu, nga balamu bulungi era nga bannaUganda ddala.

Kati emyaka giyisiwo 2 bukya Ggye lya UPDF likomya okuwandiisa abajaasi nga basemba kuwandiika ba LDU

