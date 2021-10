OMUWALA Emilly Nyiraneeza eyafiira mu bulumbaganyi bwa batujju obwaliwo mu kifo kya Digida Pork Joint e Komamboga mu Kampala yaziikiddwa mu Limbo ya KCCA e Kirinya Bweyogerere.

Kino kyaddiridde ab’emikwano okuzuula nti ono yabadde munnansi wa Rwanda era nga ab’enganda ze baabadde tebamanyiddwa gye bali.

Kigambibwa nti Emilly okufuna omulimu e Komamboga yasaba nga abakozi abalala bonna bwe bakola era nga bakamaabe babadde tebamanyi gyabeera yadde ab’engandaze.

Amawulire g’okufa kwe bwe gaabatuuseeko ne basalawo okubuuza buuza ku banne baakola nabo kyokka ekyabajje enviiri ku mutwe nga buli omu talina kya maanyi kyamumanyiiko.

To know more about how you can buy an affordable home from Kabaka’s Mirembe estate Sentema, click here

Oluvanyuma kyasaliddwawo eby’okuziika bikwasibwe ekitongole kya KCCA nga bayambibwako eb’emikwano n’ababadde bakamaabe era nga n’okusaba kwakulembeddwamu Pastor Richard Miiro Ow’ekkanisa ya House of Glory esangibwa e Kanyanya mu Kampala, eyasabye abantu okudda eri omutonzi.

Abamu ku bakungubazi balangidde Gavumenti obutafaayo ku kuyambako mu kuziika kwa Nyiraneeza, ne bagamba nti buli kimu kyakoleddwako mikwano gya mugenzi.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com