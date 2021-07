ABABAKA ba Palimenti abali ku kaadi ye kibiina kya National Unity Platform NUP boolekedde okukeculwako akakadde 1 ku buli muntu ku nsimbi obukadde 200 ez’abawereddwa okugula emmotoka.

Kino abakulu mu kibiina baakisazeewo era ne bakitegeeza ababaka baabwe bonna, awatali kwesalamu ne bakikkiriza okusinziira ku Nampala w’oludda oluvuganya mu Palimenti Hon. John Baptist Nambeshe.

Nambeshe agamba nti bassizza kimu nga nkuyege n’ababaka era ne bakkiriza ensimbi zino zibasalweko basobole okuzimba ekibiina.

Agamba nti mu kiseera kino offiisi ze kibiina ziri mu bizimbe by’amuntu buntu ayabawa ku bwerere bakoleremu emirimu, kyagamba nti nga ekibiina balina okusala amagezi okulaba nga beeyimirizawo ku lwabwe.

“Ekyamazima Pulezidenti waffe Hon. Robert Kyagulanyi Sentamu atuyimirizzaawo nnyo kubanga nga ekibiina tetulina kye tumusasula nga tukozesa ekifo kye ne bizimbe bye awatali yadde okusasula okuva ekibiina lwe kyatandika.

Tulina okweyisa nga abantu abakulu mu birowoozo nga tusala amagezi gonna agatusobozesa okwegulira ekifo we tugenda okuteeka ekitebe kyaffe era okusonda ku lwe nsonga eno kwatandise dda” Nambeshe bwe yagambye.

Yanyonyodde nti baagala okugenda okuweza omwaka mu Palimenti nga balina kye balaga nga omu ku kawefube w’okulaga eky’okulabirako eri ebibiina ebilala.

