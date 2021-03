BANNAKIBIINA kya National Unity Platform NUP baliko kawefube gwe batandise mu kimpowooze nga agendereddwamu okusala amagezi gonna agazza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Sentamu mu Lukiiko lwe Ggwanga olukulu, oluvanyuma lw’okulaba nga ensonga z’okulwanirira obuwanguzi ze babaddeko zonna zigudde butaka.

Bano balowooza nti Kyagulanyi bwabeera mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu, ate nga ye mukulembeze w’oludda oluvuganya Gavumenti eri mu buyinza eya NRM kijja kubanguyira okuyisaawo ebiteeso byabwe saako n’okulaga obuzito bwabwe.

Kawefube ono akyali mwekusifu nnyo era ssi bonna abali mu kibiina nti bamumanyi okujjako abatonotono abaakwasiddwa enteekateeka zonna n’okupanga butya bwe kigenda okukolebwa.

Kigambibwa nti baasooka kwagala kumatiza omubaka omulonde owe Kyadondo East Nkunyingi Muwadah asuulewo ekifo kino akirekere Pulezidenti wabwe era ne wabaawo n’omutemwa gwe nsimbi ogwali gumusuubiziddwa kyokka ne kibabeerera kizibu kubanga eyo ddiiru Nkunyingi yagigaanirawo ku lunaku lwe bamutuukirira lwe nnyini.

Kati obwanga babwolekezza kitundu kyonna ekinategekebwamu okulonda okwokuddamu mu Uganda yonna nga eno bagenda kulaba nga bafunayo ekifo mwe yekwasiza asobole okuvuganya akomewo mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu nga omubaka era omukulembeze w’oludda oluvuganya Gavumenti eri mu buyinza.

Wabaddewo era n’oluvuvuumo nti singa Omubaka omulonde owa Kawempe North Muhammad Segiriinya ebintu bimutabukako najjibwako obuwanguzi ku nsonga ez’ekuusa ku mpapula z’obuyigirize, Kyagulanyi awatali kubuusabuusa agenda kuvuganya mu kifo ekyo adde mu Palimenti.

Ababaka abaggya abatayagadde kwatuukirizibwa mannya gaabwe baategezezza nti bino baabiwulira era bwe kiba bwe kityo kibawa essuubi nti kubanga mukama wabwe bwanayingira olukiiko ajja kusobola okubaduumira bulungi nga atudde mu ntebe ya senkaggale w’oludda oluvuganya Gavumenti.

Kati kitegeeza nti Kyagulanyi bwakomawo mu Palimenti oludda oluvuganya lujja kuba lw’ongedde okunywera kubanga bajja kuba balina akulira oludda oluvuganya Gavumenti mu Palimenti saako n’akulira ekibiina ekisinga ababaka abangi mu lukiiiko.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com