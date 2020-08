ABAKULEMBEZE be Kibiina kya National Union Platform NUP saako ne kisinde kya People Power ekikulembera Omubaka Robert Kyagulanyi Sentamu boolekedde olusozi gambalagala wakati mu kusunsula abagenda okukwatira ekibiina kyabwe bendera mu kulonda okubindabinda.

Obuzibu we businze okuva kwe kuba nti abantu bangi abaagenda mu kakiiko kaabwe akeby’okulonda ne bajjayo empapula era nga nabamu mu kiseera kino baakuba dda ebipande ebilaga obubonero bwe kisinde kya People Power, ekimu ku bintu ebisinze okutiisa abakulembeze mu NUP.

Omwogezi wa NUP Joel Senyonyi agamba nti ekyamazima wagenda kubaawo obuzibu ku buli mutendera okusunsula baani abagenda okukwatira ekibiina bendera mu kulonda, kubanga abantu bonna baabwe ate nga bakoleredde ekisinde okuviira ddala mu ntandikwa.

Naye yagumizza bannakibiina kya NUP ne People Power nti enteekateeka zikolebwa okulaba nga mu buli kifo basimbamu omuntu omu, kubanga bwe banajja abangi mu kifo ekimu bayinza okuwangulwa, songa mu kiseera kino beetaaga okuyisaamu abantu bangi ku buli mutendera.

Ki no kisinga kweyolekera mu Kampala, Buganda ne Busoga ekibiina gye kisinga okuba n’obuwagizi obungi, nga abakulu balina okukola ekyetaagisa okulaba nga batereeza ensonga eno.

