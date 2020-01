EGGYE lye Ggwanga UPDF litandise kawefube w’okuwandiika abajaasi abazirwanako 2000 baddemu batendekebwe oluvanyuma basindikibwe mu Ggwanga lya Somalia okwegatta ku Ggye lya Africa elyatekebwawo okuzzawo emirembe.

Okusinziira ku mwogezi we kibinja kya UPDF ekisooka Maj. Bilal Katamba ategezezza nti bano be bagenda okukola ekibinja ekya 31 ne 32 okusobola okuyamba ku Ggye lya AMISOM.

Agambye nti kawefube ono agenda kutwala ennaku 4 mu bifo 15 okwetoloola eggwanga lyonna.

Anyonyodde nti baatandise dda era nga mu kifo kye Kakiri ekimu byatereddwawo baafunyeyo abajaasi 370.

Sabbiiti ewedde omudduumizi we Ggye ezzibizi Lt. Gen Charles Otema yategeeza bannamawulire nga bwe baali beetaaga abaselikale abazirwanako abali wansi we myaka 55 nga ssi bazzi ba misango era nga babadde beeyisa bulungi mu bantu okwegatta ku Ggye lya Africa okusobola okukuuma emirembe mu Ggwanga lya Somalia.

Amateeka agafuga amaggye mu Ggwanga lya Uganda gawa omudduumizi obuyinza okuyita abajaasi be Ggye ezibizi buli we wabaawo obwetaavu bwonna ekiseera kyonna.

