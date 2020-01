ABAALONDEBWA ku bwa Minisita gye buvuddeko balayiziddwa era ne batandikirawo emirimu mu butongole.

Bano okuli Minisita wa Gavumenti e’ebitundu Raphael Magyezi, Owe byamawulire ne Tekinologiya Judith Nabakooba, Beatrice Anywar Minisita omubeezi ow’obutonde bwensi, Helen Ondoa ow’ebyobuvubi, Denis Obua owe by’emizannyo, Robina Nabbanja owe by’obulamu, Molly Kamukama alondoola eby’enfuna, ne Peter Ogwang omubeezi owa Tekinologiya.

Omukulembeze we Ggwanga Yoweri Kaguta Museveni abaddewo nga balayiza ba Minisita bano mu maka g’obwa Pulezidenti Entebbe era nabalabula obutesembereza nguzi gyayogeddeko nga ejja okubalemesa emirimu gyabwe egibakwasiddwa.

Alagidde abavubuka abaalondebwa okulabira ku banaabwe abakuze mu myaka engeri gye bakolamu emirimu gyabwe, nga olwo nno lwe banasobola okuwereza eggwanga obulungi.

Wabula Jackson Kafuuzi amyuka Sabawolereza wa Gavumenti naye tasobodde kulayira ne banne olw’okuba akakiiko akakola ku kwekeneenya abalondeddwa kaali kamuyimiriza basooke bakakase oba yaliko puliida omukakafu mu kooti enkulu.

