ABAVUBUKA okwetoolola e Ggwanga lyonna bavudde mu mbeera ne basalawo okujja obwesige mu Ssentebe wabwe Jacob Eyeru gwe baalonda gye buvuddeko nga bamulanga obwaSsemugayavu saako n’okubayisaamu amaaso.

Bano bagamba nti Eyeru okuva lwe baamulonda enkola ye ey’emirimu tetegerekeka era nga n’okumufuna kiba kizibu nnyo, olwo ne basalawo okumujja mu ntebbe bateekemu omulala anatambuza emirimu saako n’okwogera ku nsonga ezibaluma.

Bino baabituuseeko ku lw’okusatu bwe baabadde basisinkanye ku offiisi zaabwe ezisangibwa e Ntinda mu Kampala gye baabadde bazze okusisinkana mu lutuula lwabwe olubeerawo buli mwaka nga tebanakuza lunaku lwa Bavubuka olw’eNsi yonna.

To know more about how you can buy an affordable home from Kabaka’s Mirembe estate Sentema, click here

Ekimu ku byasinze okubatabula kwe kutuuka ku offiisi zaabwe awabadde wasuubirwa okuba olukiiko, kyokka ekyabajje enviiri ku mutwe kwe kugaanibwa okuyingira nga abakuuma ddembe babategeeza nga bwe batalina lukusa lubakkiriza kuyingira ku kitebe.

Era balumiriza Eyeru n’obukulembeze bwe okwekobaana ne bagenda okutuula n’omukulembeze we Ggwanga nga tebabategezezaako yadde okugenda mu bitundu gye babeera okufuna ebirowoozo byabwe, kye bagamba nti buno bwanakyemalira bwe batagenda kukkiriza.

Gordan Musinguzi Ssentebe wa bavubuka e Nakaseke yategezezza nti omwaka oguwedde tebasobola kutuuza lukiiko luno nga bwe kilina okuba, era nga ne mu guno telutudde nga abakulembeze beekwasa ekilwadde kya Covid 19, nagamba nti baakizudde nga waliwo ekkobaane eri abakulu mu Offiisi ya bavubuka okunyaga ensimbi omukulembeze we Ggwanga ze yawereza okukola emirimu gya bavubuka.

Yategezezza nti oluvanyuma lw’okuzuula ekkobaane lino baasazeewo Ssentebe Eyeru bamujjemu obwesige nga bayita mu mateeka agalungamya obukulembeze bwa bavubuka mu Ggwanga era bonna awatali kwesalamu ne bateeka emikono ku kiwandiiko.

Bano era baakanze kulinda Ssentebe nga talabikako era nga namasimu ge mu kiseera ekyo yabadde tagakwata ekyayongedde okubatabula ne beesala akajegere nga baagala okutwala ekiwandiiko omuli ensonga zaabwe zonna ew’omukulembeze we Ggwanga.

Poliisi yayitiddwa bukubirire era neekwata abamu ku bavubuka ne batwalibwa ku kitebe kya Poliisi mu Kamapala, Oluvanyuma banaabwe abakulembeddwa Kyeswa Hakim ne Gordon Musinguzi ne bateeka akazito ku bakulira CPS ne bayimbulwa enkeera nga baguddwako omusango gw’okukuma omuliro mu bantu

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com