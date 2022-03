Dr. Baterana Byarugaba nga ono yabadde akulira eddwaliro ekkulu e Mulago kyadaaki ayimiriziddwa ku mirimu mu butongole.

Okusinziira ku kiwandiiko eky’afulumiziddwa Minisitule ye by’obulamu nga 02.03.2022 era nga kitereddwako omukono omuwandiisi ow’enkalakkalira Dr. Diana Atwine kyalaze nti Dr Byarugaba yabadde alina okuva mu offiisi ye ddwaliro amangu ddala saako n’okukwasa abadde omumyukawe Dr. Rosemary Byanyima ebikola byonna agira atambuze emirimu okutuusa nga okunonyereza ku misango egy’amugguddwako kuwedde.

Ono era alagiddwa obutaddamu kwekulubeseza ku ddwaliro lino yadde okulinnya ekigere kye ku ttaka okuli Mulago, mu kiseera kyanamala nga ayimiriziddwa ku mirimu saako n’obutafuluma Ggwanga okujjako nga afunye olukusa okuva ewa Dr. Atwine.

Okusinziira ku mateeka agafuga abakozi ba Gavumenti, bwe bakuyimiriza ku mirimu olina okulinda emyezi 6 okusobozesa abanoonyereza okwetegereza oba osobola okuzzibwa ku mulimu oba okugobwa mu butongole.

Emmanuel Tumwebaze nga ye Puliida wa DR. Byarugaba agambye nti nabo bamaze okutekayo okusaba kwabwe mu kkooti enkulu nga bawakanya okuyimirizibwa kw’omuntu waabwe, nga bagamba nti ekilagiro kya Dr. Atwine kirimu kyekuubiira atagambika.

Tumwebaze agambye nti omuntu waabwe tanawebwako mukisa kwenyonyolako yadde ku bimuvunanibwa, kyagamba nti byonna ebyakoleddwa babiwakanya.

Ku lunaku lw’okubiri olwa Sabiiti eno akakiiko akalondoola eby’obulamu okuva mu maka g’omukulembeze we Ggwanga nga kakulembeddwamu Dr. Warren Namara kaayoola Dr. Byarugaba okuva mu offiisi ye e Mulago era poliisi ne muggulako emisango okuli okubuzaawo ensimbi mu ngeri etategerekeka, okukozesa obubi Offiisi ye, okufiiriza Gavumenti ensimbi empitirivu ne milala

