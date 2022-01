EYALI omubaka omukyala owa Disitulikiti ye Buikwe Judith Babirye avuddeyo ne yetondera omukyala gwe yatwalako omusajja Lukia Ntale saako n’abakkiriza bonna abalokole bamusonyiwe nga agamba nti kibadde kyetaagisa kubanga akizudde mu mutima gwe nti tatambudde bulungi nga omuntu ensi gwe yali ekkiririzaamu.

Babirye nga ono yali muyimbi nakinku owe nnyimba ez’abalokole okwetonda yasinzidde mu Ggwanga lya Canada gyali kati, gyagamba nti agezaako kwezza obuggya mu mwoyo saako n’okufumitiriza ku byazze ayitamu nga omuntu eyali omututumufu.

“Bannauganda mwenna mbasaba ntuuse okwetonda kwange gye muli naddala omukyala gwe natwalako omusajja, Mukyala Ntale nkusaba onsonyiwe kubanga nkimanyi kizibu mu kiseera kino naye mukama akukkeko onsonyiyire ddala.

Neetondera abalokole bonna mu Ggwanga nti banange munsonyiwe kubanga ekyamazima nasesetuka nenva ku Katonda, naye mu kiseera kino ngezaako okwegatta gatta ndabe nga nzira mu mbeera nga Katonda ye mubeezi wange.

Neetondera abaana bonna abato abaali bantwala nga eky’okulabirako olw’ennyimba zez’omwoyo ze nayimbanga nti mwenna munsonyiwe ekyamazima saalaga kifananyi kilungi mu maaso gammwe.

Nyongera okwetondera abasumba n’abantu bonna mu Ggwanga lyange Uganda ebikolwa bye nakola nga byabamenya omutima nti munsonyiwe ate mwongere okunsabira ku mawanga eno gyendi, nsobole okuddamu okwetereza mu mwoyo nga Yesu bwanyambako” Judith Babirye bwe yategezezza mu katambi ke yatadde ku mikutu emigatta bantu.

Babirye bwe yamala okuwangula ekifo ky’obubaka bwa Palimenti, yatandika okupepeya ne mubaka munna Paul Sebulime eyali akiikirira munisipaari ye Njeru era ekyaddirira kwe kufumbiriganwa ku mukolo ogwali mu kifo ekyekusifu mu Kampala.

Mu kusooka mukyala wa Sebulime owe mpeta Lukia Ntale yavaayo nategeeza nga bwe baali abafumbo abaalina n’abaana era nagezaako okusattulula Babirye ne Sebulime kyokka ne bamusinza amaanyi era ne bafumbiriganwa.

Oluvanyuma ebintu byeyongera okwononekera Babirye bwe yatandika okufuna obulwadde obwasibuka ku lubuto lwe yali afunye saako n’okwogererwa ebigambo ebiyitirivu okuva mu bannaUganda nasalawo okugenda mu Ggwanga lya Canada ajjanjabibwe.

Amawulire gaatandika okufuluma nti Babirye yali ssi wakudda mangu nti era yali amaze n’okufuna obutuuze.

Mu kiseera kino abuulira njiri saako n’okuyimba ennyimba ze ezaali zinyumira ennyo abantu saako n’okubazza emyoyo.

