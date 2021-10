MUNNA FDC Dr. Kiiza Besigye avuddeyo ne yelwanako ku bigambibwa nti ye ne banne baagunjaawo ekisinde ky’ebyobufuzi ki People’s Front For Transition ne kigendererwa eky’okulwanyisa kibiina kya NUP, nagamba nti ssi kituufu wabula ekigendererwa kyabwe kumaamula Gavumenti ya NRM mu buyinza bwemazeemu ebbanga eddene.

Bwabadde ayogerako eri bannamawulire ku Mande ku kitebe kya JEEMA e Lubaga Besigye yatangazizza nti ye ne banne abatandikawa ekisinde kino tebalina buzibu bwonna na banaabwe abandiyagadde okubeegattako ne bwe baba ba kibiina kya NRM singa baba balina ebigendererwa nga byebimu.

Agamba nti bwe baali batandika ekintu kyabwe kino tewali munnabyabyabufuzi gwe bagaana kubeegattako, nagamba nti baakowoola buli muntu nga tebayawudde mu bibiina era abasinga ne bajja nga ensonga enkulu eri emu yakulaba nga bamaamula Pulezidenti Museveni mu buyinza saako n’okulwanyisa ebikolwa eby’okutulugunya abantu byagamba nti bilina okukoma nga bannaUganda beelwanyeko.

Gye buvuddeko abawagizi be kibiina kya National Unity Platform NUP saako n’abamu ku bakulembeze baawalarira Dr. Kiiza Besigye ne Loodi Meeya wa Kampala Erias Lukwago nga bagamba nti bano bandiba ne kkoobaane ly’okunafuya saako n’okusaanyawo ekibiina kya NUP mu kiseera kino ekikulembera oludda oluvuganya.

To know more about how you can buy an affordable home from Kabaka’s Mirembe estate Sentema, click here

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com