OMULIRO ogutanamayika kwe guvudde gukutte etterekero lya Gavumenti ely’eddagala mu ttuntu lyo lw’okutaano.

Etterekero lino lisangibwa mu kibangirizi kya amakolero mu Kampala era nga mu kiseera kino ebizimbe byonna bibengeya

Kiteberezebwa okuba nga mu bizimbe naddala awo awaterekebwa eddagala nga kwotadde ne ligema Covid byonna bitokomose.

Abaddukirize omuli ne Poliisi ezikiriza omuliro bali mu kulwanagana n’omuliro ogulabika nga gwamaanyi okusinziira ku likka eddene eliva eludda eyo saako n’okubwatuka.

Poliisi ebadde yavuddeyo kwogera ku nsonga eno.

