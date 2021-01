OLUTALO lw’okulwanira obukulembeze bwe Gombolola ye Nakisunga e mukono lw’eyogeddemu ebbugumu abeesimbyewo balwana okusobola okufuna obuwanguzi.

Kino kyeyolekedde mu kunoonya obululu emirundi egisembayo nga bannaNUP abaayitamu nga bakulemberwa Omubaka wa Palimenti wa Munisipaari ya Mukono era nga ono ye Ssentebe wa NUP mu Disitulikiti ye Mukono Betty Nambooze okugenda ne banne okusaggulira obuwagizi omuntu waabwe eyesimbyewo, Susan Bogere Nsensebuse.

Okuvuganya okwamaanyi kuli wakati wa Ssentebe aliko Mubarack Mubiru Sekikubo owa NRM ne Susan Bogere Nsensebuse owa NUP nga abawagizi ba bano buli omu awera kuwangula ntebe eno.

Sekikubo agamba nti ye talina kyatidde mu kalulu kano yadde nga bannakibiina banne bangi bagudde, kyagamba nti obuwagizi abulina nti era eby’obufuzi bye tabyesigamya nnyo ku bibiina bya bufuzi.

Agamba nti akoze emirimu n’abantu be kitundu mwazaalibwa nga tasuubira nti bayinza okumuvaamu olw’omuggundu gwa NUP.

Ono azaalibwa mu muluka gwe Katente era nga gyakulidde, yaliko kkansala akiikirira e Gombolola eno ku lukiiko lwa Disitulikiti ye Mukono ekisanja kimu bwe yakimalaako nadda ku bwa Ssentebe ekifo kyamazeemu emyaka 5.

Ono awagirwa nnyo ba Ssentebe be byalo mu Nakisunga saako n’abavubuka.

Nsensebuse Bogere Susan ono ava mu muluka gwe Kiyoola oguliranye Katente kyokka nga abadde tamanyiddwa nnyo mu byabufuzi bya Gombolola eno, wabula kigambibwa nti eno bukojja bwe era nga alinayo ettaka n’amaka.

Ono yaliko omukubiriza w’olukiiko lwa Division ye Mukono mu kisanja eky’omwaka gwa 2011-2016 era ne yeesimbawo ku bwa Sentebe bwa Division eno kyokka ebintu ne bitagenda bulungi kwe kudda e Nakisunga gyavuganyiza kati ku bwa Ssentebe.

Ebibiina mwe bali bibayambyeko?

Yadde nga ebibiina by’obufuzi mu kiseera kino bivuddeyo ne biyamba ku bantu baabwe, kyokka e Nakisunga abakulembeze mu kibiina kya NRM tebavuddeyo kuyamba muntu waabwe, Tugezezaako okwogera ne Ssentebe wa NRM e Mukono Haji Twahir Sebaggala kyokka natalambulula bulungi lwaki tebayambye Sekikubo nga banaabwe abali ku ludda oluvuganya bwe bayamba owabwe.

Betty Nambooze akulira NUP yalabiseeko mu kitundu kya Mukono South nga asaggulira abantu be bonna ab’esimbyewo obuwagizi basobole okuwangula.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com