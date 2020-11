HON, Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye mukulembeze we kibiina kya NUP kyadaaki ayimbuddwa okuva mu kkomera gyamaze ebbanga lya nnaku ezikunukkiriza mu 3.

Ono atereddwa mu kkooti e Iganga, era nga omulamuzi Jessica Chemeri y’amuyimbudde.

Kitegerekese nti ono atereddwa ku kakalu ka Kkooti, nga wakudda omusango gwe guwulirwe nga 18th December 2020.

Emisango egimuguddwako gyekuusa ku kunyomoola ebiragiro ebyatekebwawo okugobererwa ab’ebyobulamu, era ne biyisibwa n’olukiiko lwe Ggwanga olukulu.

Amaggye galabudde abantu.

Amyuka omwogezi wa maggye Lt. Col. Deo Akiiki ategezezza nti tewali muntu yenna agenda kukkirizibwa kubeera ku makubo okutandika ku ssawa 3 ez’ekiro nga talina kyakolako.

Agambye nti kino bakikoze okusobola okutangira abeekalakaasi abayinza okuddamu okuletawo obuvuyo, saako n’okwongera okukwasisa ebiragiro bya kafiyu.

