NGA akozesa obuyinza obumuwebwa ssemateeka we Ggwanga okukuba mu kyapa kya Gavumenti (UGANDA GAZZATE) ababaka bonna ababa bayise mu kakungunta k’ebyokulonda okukiikirira ebitundu eby’enjawulo, akulira akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama awerezza amannya gaabo abayitamu nga tebavuganyiziddwa mu bitundu bye Ggwanga eby’enjawulo.

Mu Disitulikiti ye Hoima essaza lye Bughabya Wakabi Pius yeyayitamu wa NRM.

E Kibaale mu Ssaza lye Buyanja Kugonza Emely yeyayitamu wa NRM

E Nakaseke Nyongole Enock owa NRM teyavuganyizibwa.

E Rakai mu ssaza lye Buyamba Semwanga Gyaviira yeyayitamu wa NRM

E Kaboong essaza lye IK Lokwanga Hirary owa NRM ye yayitamu.

E Kyegegwa Kyaka South Jackson Kafuuzi Karugaba yeyayitamu wa NRM

E Bukedea omubaka omukyala Among Anita Annet yeyayitamu wa NRM.

Disitulikiti ya Arua Papalu Lilian Obiale yeyayitamu ku kifo ky’omubaka omukyala.

Bano kati balinze kulayira okukakasibwa okufuuka ababaka abajjuvu mu lukiiko lwe ggwanga olukulu okukulembera ebitundu gye bayitamu.

