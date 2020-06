MU kwogera kwo mukulembeze we Ggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwa mande, BannaUganda baabadde basuubira bingi okukyuka, wabula kyabewunyisizza kumpi ebisinga bye baabadde baalowooza obutakwatibwako.

Disitulikiti nnyingi naddala ez’okunsalo abaayo baabadde bamanyi nti zaakuteebwa zonna wabula yataddeko ntono nga agamba nti ab’ebyobulamu bakyetegereza ebigenda mu maaso n’okwongera okutekawo emitendera gy’okuziyiza ekirwadde kya Covid.

Mu Disitulikiti omukulembeze ze yayongedde okukaliga kuliko; Rakai, Kyotera, Amuru, Buikwe (mu bitundu omuli amakolero), Gulu, Arua, Adjumani, Moyo ne Nebbi.

Disitulikiti endala ezirimu ebifo omuli ababunda bunda okuli Zombo, Adjuman ne Arua nazo zijja kugira nga zirindako abakugu mu by’obulamu bamale okukebera abantu bonna abali mu bifo bino.

Zo ezatereddwa abantu batambule n’obwegendereza era nga bagoberera enkola ezatekebwawo ab’ebyobulamu kuliko;

Amudat, Bududa, Bukwo, Bundibugyo, Buvuma, Hoima, Isingiro, Kaabong, Kabale, Kalangala, Kanungu, Kasese, Kikuube, Kisoro, Kitgum, Koboko, Kween, Lamwo, Maracha, Mayuge, Moroto, Namayingo, Namisindwa, Ntoroko, Ntungamo, Pakwach, Rubanda, Rubirizi, Rukiga, Rukungiri, Sironko ne Yumbe

