Banaddiini ab’enzikiriza ez’enjawulo basisinkanye ku kitebe kya ofiisi z’omubaka wa Pulezidenti e Mukono okusabira e Ggwanga Uganda Katonda aliyambe okuvvunuka ekirwadde kya Covid 19 n’embeera zonna endala ezitadde bannaUganda ku bunkenke.

Okusaba kuno kwawomeddwamu omutwe ekibiina ekitaba abasumba ba balokole mu greater Mukono ekya Love Peace and Unity Pastor’s Destiny Forum Uganda, nga kwetabiddwamu ne bannabyabufuzi ab’emitendera egy’enjawulo abakulembeddwa RDC Fred Bamwine,meeya w’ekibuga Mukono George Fred

Kagimu, ssentebe wa LC5 Andrew Ssenyonga n’abakulembeze b’enzikiriza zonna.

Mu kusaba kuno Dean wa Lutikko y’obulabirizi bwe Mukono Rev. Enosi Kitto Kagodo yasabye

bannaUganda saako ne Uganda eyawamu okulaba nga bateeka Katonda mu kitiibwa kye okusobola okwanganga ebisomooza.

Ye Distulikiti kaadi atwala ebbendobendo lya Mukono Shekieh Shazir Lumala yasabye omukulembeze we Ggwanga okusonyiwa abamusobya nagamba nti ssinga akola ekyo, ne Katonda ajja kumuwuliriza ajjewo embeera ye kirwadde ekikankanyizza Ensi yonna.

Ye omutesiteesi omukulu ow’okusaba kunno nga ye muyima w’omukago gwa basumba b’abalokole mu disitilikiti Omuli Mukono ,Kayunga, Buikwe sako ne Buvuma Bishop Samuel Lwandasa yategezezza nga kino bwebakikoze okuyamba ku bakulembeze kubanga balina bingi bye bayitamu mu kiseera kino nasaba gavumenti okulowooza kukuggulawo amasizizo kubanga basobola okugoddera ebiragiro byonna ebyatekebwebwawo.

RDC Fred Bamwine saako ne ssentebe wa LCV Andrew Ssenyonga Luzindana baalabudde bannaMukono okubeera ku bweridde eri kilwadde kya COVID 19 nti kubanga baakafunayo omulwadde omu kyokka nga mu district ezibalinaanye omuli Buikwe, Kayunga ne Buvuma omuwendo gwongera okulinnya buli lukya.

Bamwine yagenze mu maaso nalabula abantu okukomya okulwanagana n’abakuuma ddembe nti kubanga batendekebwa kukwata mundu, nga bwe banabakuba amayinja oba emiggo ekijja okuddirira nabo kwerwanako babakube amasasi.

