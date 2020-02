SSABAMINISITA we Ggwanga lya Yisirayiri Benjamin Netenyahu enkya ya leero atuuse mu Uganda okwetaba mu lukungaana lwa mawanga ga East Africa.

Ono abadde awerekeddwako Omukyala ayaniriziddwa Ssaba Minisita wa Uganda Rt. Hon Ruhakana Rugunda ne Minisita omubeezi owe nsonga z’omunda Hon Okello Oryem.

Ono azze okwetaba mu lukungaana lwa bakulembeze be kitundu kya East Africa olugenda mu maaso mu Uganda.

Ezimu ku nsonga ezigenda okwogerwako mu lukungaana luno ye nkolagana ya amawanga agetabyemu ne Ggwanga lya Yisirayiri, ebyensubulagana nabo tebigenda kulekebwa bbali.

Ensonga ya mabanja amawanga ga East Africa ge beewola nayo egenda kuba ku mwanjo nnyo, kubanga amawanga agasinga mu Africa gewola nnyo mu bbanka ye Nsi yonna ate nga Eggwanga lya Yisirayiri llina omukono munene mu bbanka eno.

Ensonga endala ye ya mawanga gano okufuna ebitebe byabwe mu Ggwanga lya Isirayiri saako n’okwongera okunyweza obwa Seruganda.

