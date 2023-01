Rt. Rev. Enosi Kitto Kagodo alondeddwa okuba omulabirizi w’obulabirizi bwe Mukono omuggya.

Ono ye Mulabirizi ow’okutaano kasokedde obulabirizi bwe Mukono bwekutula ku bwe Namirembe.

Kagodo yadidde omulabirizi James Williams Sebaggala mu bigere ekifo kyamazeemu emyaka egisoba mu 13.

Alondeddwa mu lukungaana lwa Balabirizi olukyagenda mu maaso mu bitundu bye Lweza mu Wakiso.

Ebyafaayo by’omulabirizi omulonde Enosi Kitto Kagodo

Rev Canon Enos Kitto Kagodo,Azaalibwa Omwami (omugenzi) James Kibirige Kagodo, muzukulu wa Enos Kagodo ate Nnyina ye Ruth Kibirige, yeddira Ngeye ate Nnyina yeddire ffumbe.

Kagodo ye mwana ow’ekkumi mu maka ga kitaawe omugenzi kati James Kibirige.

OKUSOMA KWE:

Yatandikira Katikamu gye yasomera Nursary kuba yali yagenda ne mwanyina Roy Nakakande okutuuka mu ky’okutaano, eno yavaayo nadda ku kyalo gye bamuzaala e Nangwa era nasomera mu Namuyenje Pulayimale okutuuka mu p7.

Yegatta ku Bishop ss Mukono nga eno gye yatuulira siniya ey’okuna.

Yatandika okusoma obuwereza bwe kkanisa mu Grover.C.Wilcox School of Mission and Evangelism n’akoonolayo ebbaluwa mu byediini esookerwako.

Yeyongerayo okukkatiriza eddiini mu Uganda Martyrs Seminary era naafuna ebbaluwa ey’okubiri mu bye Ddiini (Certificate in Theology).

Oluvanyuma yegatta ku Ttendekero lya Uganda Christian University e Mukono naafuna Diploma mu kutambuza eby’obulamu era mu mwaka gwa 2014 naamaliriza Diguli mu ssomu lye limu.

OBUFUMBO:

Baafumbiriganwa ne Maama Catherine Namuddu Kitto nga 16/12/1995, kati baweezezza emyaka (26) Mu bufumbo mukama abawadde abaana okuli ab’omubiri n’ab’omwoyo bano wa mmanga.

OBUWEEREZA

Natumibwa nga Omubuulizi mu kkanisa y’e Nakoosi mu 1995-1996. Era eno gye yasomera Obubuulizi ffe twasoma emyaka ebiri era nebaza nnyo Ven Kabuuka okunjagala ate n’okunsabira era yampa ebiteeso bye nakozesanga.

1997-2001,St Stephen Namasiga C/U ng’omubuulizi

2001-2005,Naminya Parish ng’omusumba

2006-2009,Njeru Parish ng’omusumba

2010-2013,St Phillips and Andrews Cathedral nga Vicar

2014-2015,-Sabadiikoni wa Lugazi eyasooka

2016-2018 Ssabadiikoni we Seeta

2019 okutuusa kati nze Diini wa lutikko y’abatukuvu Firipo ne Andereya ku Bulabirizi.

OBUVUNANYIZIBWA OBULALA

Yaliko omukulu w’abavubuka mu Kkanisa ye Namuyenje

Yaliko Ssentebe w’eKyalo –Nangwa LCI emyaka ettano

Yakulirako abavubuka ku muluka era nga ye Kkansala wa Namuyenje ku Gombolola e Nakisunga.

