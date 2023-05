Abatuuze ku kyalo Kyanja ekisangibwa mu Wakiso bakeredde mu kyobeera oluvanyuma lw’okuwulira amasasi agavuze mu kitundu kyabwe, oluvanyuma ne bakizuula nti mutuuze munaabwe era nga ye Minisita we Mirimu n’amakkampuni Charles Okello Engola yattiddwa mu Bukambwe.

Kigambibwa nti ono attiddwa omukuumi we atanategerekeka mannya, era nga enjega egudde mu makaage mwe nnyini.

Kitegerekese nti omukuumi olumaze okutemula mukamaawe naye yettidde mu saloon elinanyewo

Amyuka omwogezi wa Poliisi mu bitundu bya Kampala ne miriraano Luke owoyesigyire agambye nti babadde baakakitegera era nga mu kiseera kino basajja baabwe boolekedde Kyanja.

Engola abadde munnamaggye eyawummulira ku ddaala lya Coloneeri, era nga ye mubaka wa Oyam North mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu.

