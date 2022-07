ETTENDEKERO lya Uganda Christian University e Mukono liguddemu ekyekango bwe bafunye amawulire agakwata ku muyizi wabwe abadde ne bakadde be nga bajja okwetaba ku matikkira agagenda mu maaso mu kiseera kino ku kitebe e Mukono okufiira mu kabenje ku luguudo oluva e Mbale okudda e Iganga.

Alex Gidudu Khauka abadde agenda okufuna Diploma mu ssomo kukanika ebyuma bi kali magezi y’afudde wamu ne kitaawe amanya agatanategerekeka ate ye mwanyina bwe babadde mu mmotoka yeemu nga naye abadde agenda kutikkirwa leero natwalibwa mu ddwaliro nga ali bubi.

Okusinziira ku akulira e ttendekero lino Prof. Aaron Mushengyezi ategezezza nti anmawulire g’okufa kw’omuyizi waabwe bagafunye ku makya, era nga kino tekigaanye mikolo gy’okutikkira abayizi abawerera ddala 2,184 kugenda mu maaso ku matikkira ag’omulundi ogwa 23.

