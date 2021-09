OMUYIMBI Yosefu Mayanja amanyiddwanga Dr. Jose Chameleon atabukidde bannakibiina ba National Unity Platform NUP baagamba nti bano basusizza okumwogerako saako n’okumuvuma olw’okusala eddiiro nadda mu kibiina ekiri mu buyinza NRM, nategeeza nti bwe yali mu NUP baamuyisa nga kasasiro nga talaba nsonga lwaki ate kati bakuba emimiro nga abaviiridde.

“Silina kyammwe kye natwala, mwampisa bubi era ne mungoba kati munjagazaaki??? Nze ndi kasolo akakyusakyusa amabala Nawolovu era kati nakyuse munkoe kye mwagala” Mayanja bwe yayombye.

Kinajjukirwa nti mu kulonda kwa kwa 2021 Chameleon yasaba okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ky’obwa Meeya wa Kampala, kyokka abakulu mu NUP ne bamusimbira ekkuuli nga bagamba nti yali atankanibwa saako n’okuba nga teyali muwulize eri Ssenkulu wa NUP Robert Kyagulanyi Sentamu.

Mu mbeera eyo bano basalawo bendera okugikwasa Latif Sebaggala oluvanyuma eyabayiwa olwo ne bagiwa Nabilah Naggayi Sempala eyali omubaka omukyala owa Kampala.

Mu wiiki eyo yenyini Chameleon naye yekyanga nadduka mu NUP neyesogga ekibiina kya Democratic Party era ne kimuwa kaadi kwe yavuganyiza ku kifo kyobwa Meeya gye yameggerwa Erias Lukwago eyajjira ku kaadi ya FDC.

Gyebuvuddeko Chameleon ne bayimbi banne abaali bakulemberwa Moses Ssali amanyiddwa nga Bebe Cool baagenda ne basisinkana muto wa Pulezidenti Museveni Gen. Salim Saleh mu makaage e Gulu era ne bavaayo ne kavu agambibwa okuvaako okukyuka kwa Chameleon nga ne gye buvuddeko yawereddwa emmotoka kapyata ekika kya Range Rover.

Bwe yabadde ayogera ku mmotoka eno yagambye nti telina kakwate konna ku bya kukyuka kwe kudda mu NRM, nagamba nti abaagimuwadde mikwano gye gyamaze nabo ebbanga eddene batayinza kuta emirembe ne mirembe

