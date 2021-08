The Uganda National Examination Board (UNEB) on Friday released the 2020 Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) exam results.

Releasing the results at State House Nakasero, the UNEB Executive Secretary Dan Odongo said a total of 98,392 candidates registered for the 2020 UACE examination from 1,952 Centres.

“At least 41.1 percent females did the exams. The female candidature is much lower than the males.The numbers of candidates have been fluctuating over the years, but more and more students are registering are staying in school and undertaking the exams,” Odongo said.

He also revealed that the female candidates outshined their male counterparts in the exams.

“Female candidates performed better than their male counterparts in Arts, Mathematics and Physics. Male candidates were better in Agriculture, Chemistry, Biology, Art and General Paper. Generally, the females performed better than the males,” Mr Odongo noted.

“Cases of malpractice have remained quite low. The board has withheld some results, and they will be given a fair hearing.”

Meanwhile, a total of 796 candidates failed the exams totally.

“At the minimum two principals level required for university admission, 68,013 candidates (69.8 percent) which is 2290 more than in 2019. Incase where one principal and two subsidiary passes levels are considered for admission to other tertiary institutions, 89.3 percent of the candidates will qualify,”Odongo said.

Here are the best schools in the 2020 UACE exams basing on the number of candidates who scored 19 and 20 points.

No. School District Number of candidates with 19, 20 Points 1 Uganda Martyrs SS, Namugongo Wakiso 33 2 St Marys SS, Kitende Wakiso 32 3 King’s College, Budo Wakiso 17 4 Seeta H/S Mukono 17 5 Ntare School Mbarara 16 6 Buddo SS Wakiso 15 7 Gombe SS Butambala 13 8 Immaculate Heart Girls School Rukungiri 12 9 St Mary’s College, Kisubi Wakiso 12 10 Mt St Mary’s, Namagunga Mukono 10 11 Mengo SS Kampala 9 12 Kawempe Muslim SS Kampala 8 13 Naalya SS,Namugongo Wakiso 8 14 Namilyango College Mukono 8 15 Namirembe Hillside H/S Wakiso 8 16 Seeta H/S, Mukono Mukono 8 17 St Henry’s College, Kitovu Masaka 8 18 St Joseph’s SS, Naggalama Mukono 8 19 Citizens SS, Ibanda Ibanda 7 20 St Mark’s College, Namagoma Wakiso 7 21 Bp Cipriano Kihangire SS Kampala 6 22 Bweranyangi Girls School Bushenyi 6 23 Our Lady Of Africa SS Mukono 6 24 Jinja Progressive SS Annex Jinja 5 25 Kitende SS Wakiso 5 26 Nabisunsa Girls School Kampala 5 27 St Andrea Kahwa’s College, Hoima Hoima 5 28 Alliance SS, Ibanda Ibanda 4 29 Kibuli SS Kampala 4 30 Kinaawa H/S, Mugongo Wakiso 4 31 Kololo SS Kampala 4 32 Kyaddondo SS Wakiso 4 33 Merryland H/S, Entebbe Wakiso 4 34 Mityana Modern SS Mityana 4 35 Ndejje SS Luweero 4 36 Seeta H/S Green Campus Mukono 4 37 St Mary’s College, Lugazi Buikwe 4 38 St Peter’s SS, Nsambya Kampala 4 39 Standard H/S, Zzana Wakiso 4 40 Bulo Parents SS Butambala 3 41 Gayaza H/S Wakiso 3 42 Iganga SS Iganga 3 43 Kiira College, Butiki Jinja 3 44 Makerere Col Sch, Mulawa Wakiso 3 45 Mandela SS, Hoima Hoima 3 46 Maryhill H/S Mbarara 3 47 Pride Col Sch, Mpigi Mpigi 3 48 Seroma Christian H/S Mukono 3 49 St Balikudembe SS, Kisoga Mukono 3 50 St Peter’s SS, Naalya Wakiso 3 51 Central College, Mityana Mityana 2 52 Gayaza Road SS Kampala 2 53 Greenhill Academy, Kampala Kampala 2 54 Jeressar H/S, Soroti Soroti 2 55 Kakungulu Mem Sch, Kampala Kampala 2 56 Kibiito SS Bunyangabo 2 57 Kinaawa H/S, Kawempe Wakiso 2 58 Light Academy SS Wakiso 2 59 Lubiri SS Kampala 2 60 Luzira SS Kampala 2 61 Madinah Islamic SS, Nsangi Wakiso 2 62 Mulusa Academy, Wobulenzi Luweero 2 63 Munta Royal College, Bombo Luweero 2 64 Muntuyera H/S, Kitunga Ntungamo 2 65 Naalya SS, Lugazi Campus Buikwe 2 66 Premier SS, Hoima Hoima 2 67 St.Henrys College, Mbalwa Wakiso 2 68 St Kalemba SS Kayunga 2 69 Standard College, Ntungamo Ntungamo 2 70 Westville H/S Kabarole 2 71 Aduku SS Apac 1 72 Airforce SS, Entebbe Wakiso 1 73 Archbishop Kiwanuka SS, Kitovu Masaka 1 74 Ave Maria SS Kyenjojo 1 75 Biguli SS Kamwenge 1 76 Bishop Nkoyoyo SS, Matale Buikwe 1 77 Bishops SS, Mukono Mukono 1 78 Bugema Adventist SS Luweero 1 79 Bugembe Islamic Institute Jinja 1 80 Bugisu H/S Mbale 1 81 Bukalasa Minor Seminary Kalungu 1 82 Busiiro SS Luuka 1 83 Busoga H/S Kamuli 1 84 Butsibo SS Sheema 1 85 Cornerstone Leadership Academy Nakasongola 1 86 Cornerstone Leadership Academy Wakiso 1 87 Crane H/S, Bwerenga Wakiso 1 88 Exodus Col Mmende Wakiso 1 89 Forest Hill College, Mukono Mukono 1 90 Gayaza Cambridge College Wakiso 1 91 Gayaza Islamic SS Wakiso 1 92 God’s Way H/S, Maganjo Wakiso 1 93 Holy Cross Lake View SS, Jinja Jinja 1 94 Ibanda H/S Ibanda 1 95 Ibanda SS Ibanda 1 96 Iganga H/S Iganga 1 97 Ijumo Progressive SS Mitooma 1 98 Itendero SS Sheema 1 99 Janan SS,Bombo Luweero 1 100 Jinja College Jinja 1 101 Jinja Progressive SS Jinja 1 102 Kabale Brainstorm H/S Kabale 1 103 Kabuwoko SS Kyotera 1 104 Kako SS Masaka 1 105 Kasubi SS Kampala 1 106 Katikamu SS Luweero 1 107 Kibubura Girls SS Ibanda 1 108 Kigumba Intensive SS Kiryandongo 1 109 Kinaawa H/S, Kasangati Wakiso 1 110 Kisoro Vision SS Kisoro 1 111 Kyambogo Col Sch Kampala 1 112 Kyeitembe Vocational SS Bushenyi 1 113 Light SS, Nyabubare Bushenyi 1 114 Lugoba H/S, Nabweru Wakiso 1 115 Lukwanga SS Wakiso 1 116 Luma Eastern College, Busia Busia 1 117 Makerere Competent H/S, Hoima Hoima 1 118 Makindye SS Kampala 1 119 Masaka SS Masaka 1 120 Masindi Army SS Masindi 1 121 Mateete Comp Seed Ss Ssembabule 1 122 Mbarara H/S Mbarara 1 123 Mbogo H/S Wakiso 1 124 Mehta SS Buikwe 1 125 Midfield SS Kampala 1 126 Mother Kevin College, Mabira Buikwe 1 127 Motherland Academy Wakiso 1 128 Mpanga SS Kabarole 1 129 Mpoma School Mukono 1 130 Mt St Henry’s H/S, Mukono Mukono 1 131 Mt Zion SS, Kitenga Mubende 1 132 Mumsa H/S, Mityana Mityana 1 133 Mwererwe SS Wakiso 1 134 Naalya SS, Bweyogerere Wakiso 1 135 Natete Muslim H/S Kampala 1 136 Ngoma SS, Mbale Budaka 1 137 Nkoma SS Mbale 1 138 Ntungamo Girls H/S Ntungamo 1 139 Ntungamo H/S Ntungamo 1 140 Nyabikoni SS, Kabale Kabale 1 141 Our Lady Of Africa SS, Mukono Mukono 1 142 Oxford H/S, Mbale Mbale 1 143 Plus Two H/S Bushenyi 1 144 Praise Integrated H/S, Mpererwe Kampala 1 145 Rainbow H/S, Budaka Budaka 1 146 Rines SS, Namusera Wakiso 1 147 Royal Giant H/S, Mityana Mityana 1 148 Sayidina Abubakar SS Butambala 1 149 Seeta H/S “A” Level Campus Mukono 1 150 Seeta Hill College, Mukono Mukono 1 151 St Andrea Kaahwa Schools, Kooki Kakumiro 1 152 St Andrew Kaggwa Gombe H/S Kampala 1 153 St Charles Lwanga H/S, Kashekuro Sheema 1 154 St Charles Lwanga Int SS Wakiso 1 155 St Charles Lwanga Seminary Rukungiri 1 156 St Edward’s School, Bukuumi Kakumiro 1 157 St John’s Buwaaya SS Mayuge 1 158 St John’s SS, Nyabwina Sheema 1 159 St Joseph of Nazareth H/S Mpigi 1 160 St Joseph’s Girls, Nsambya Kampala 1 161 St Joseph’s Vocational School, Mbarara Mbarara 1 162 St Julian H/S Annex, Gayaza Wakiso 1 163 St Kaggwa Bushenyi H/S Bushenyi 1 164 St Kalemba SS, Villa Maria Kalungu 1 165 St Kizito SS, Bugolobi Kampala 1 166 St Lawrence SS, Ssonde Mukono 1 167 St Maria Goretti SS, Katende Mpigi 1 168 St Noa Mawagali SS, Jinja Buikwe 1 169 St Stephen’s College, Bajja Kalungu 1 170 Uganda Martyrs H/S, Rubaga Kampala 1 171 Vine H/S, Kyeizoba Bushenyi 1