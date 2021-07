EBIGEZO bye kibiina ky’omusanvu byonna mu kiseera kino biwedde okutekebwateekebwa era nga bilindiriddwa olunaku lwa nkya bifulumizibwe mu butongole ekitongole kye bigezo mu Ggwanga UNEB

Abayizi 749,761 be baatuula ebigezo bino mu masomo 4, era nga ebyavaamu byonna bigenda kwanjulwa mangu ddala.

Kitegezeddwa nti abakulira olukiiko olufuga ekitongole kino baatudde ku lw’okusatu ne banjulira Minisita we byenjigiriza Janet Kataha Museveni byonna ebyavaamu nga kati alindiriddwa kubilangirira mu butongole eri e Ggwanga.

Okusinziira ku mwogezi we kitongole kya UNEB Jennifer Kalule agamba nti wakati mu kukola omulimu guno bagenda kugoberera ebilagiro bya b’ebyobulamu ku kirwadde kya COVID 19 nga abakungu batono ddala abagenda okubaawo saako ne bannamawulire abatonotono, era nga omukolo gun o gugenda kubeera mu maka g’obwaPulezidenti Entebbe ku saawa 5 ez’okumakya.

Yategezezza nti abazadde n’abayizi bagenda kufuna ebyava mu bigezo nga basinziira ku massimu gaabwe nga bakozesa mu bubaka obumpimpi.

