Abakulembeze be Kibiina kya National Unity Platform e Sembabule nga bakulemberwamu Omubaka omulonde mawogola South Gorret Namugga bategezezza nga bbo bwe bagenda okukolagana nabannaNRM abanaaba balayiziddwa okuviira ddala ku mukulembeze we Ggwanga okutuuka wansi ku byalo.

Okwogera bino yabadde mu maka ga Ssentebe wa Disitulikiti ye Sembabule omulonde Nkalubo Patrick agasangibwa mu gombolola ye Lwemiyaga e Sembabule ku mukolo kwe yayise abakulembeze bonna okusala amagezi butya bwe bagenda okuzimba Sembabule.

Namugga agamba nti ye yalondebwa abantu abendowooza ez’enjawulo era nti eky’okubalondera mu kibiina kya NUP eyo ssi nsonga, wabula kyasinga okwettanira bwe buwereza era n’asuubiza okutekawo enkolagana wakati we ne Pulezidenti Museveni owa NRM.

Yanenyezza bakulembeze banne be yayogeddeko nga abasusse okweyagaliza ennyo, nasaba ensonga eno eterezebwe bunnambiro.

Patrick Nkalubo ono nga ye yalondebwa okukulembera Disitulikiti yagambye nti bwebanaaba bakola tebagenda kukolera ba NRM bokka, n’asuubiza obutasosola mu bantu wakati nga akola emirimu.

Omubaka we Lwemiyaga Theodore Sekikubo yebazizza Nkalubo n’agamba nti enkola nga eno ey’okutuula ne bateesa yali yabulira ddala mu Sembabule era nasaba ku mulundi guno beegatte basobole okukolera abantu.

Sekikubo era yasinzidde wano nalangirira nga bwe yesowoddeyo avuganye ku kifo ky’obumyuka bw’omukubiriza mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu nti kubanga alina obumanyirivu okukola omulimu ogwo era nasaba babaka banne bwe bava e Sembabule okumuwagira.

Omukiise w’esaza mawogola mulukiiko lwa Buganda ow’ekitiibwa Peter Kuwatanya yagambye nti abakulembeze abanawa Ssabassajja ekitiibwa bebajja okutambula nabo n’asaba buli eyayitamu okukolagana obulungi ne Mengo.

