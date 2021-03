SSABADUUMIZI wa Poliisi Martin Okoth Ochola wamu ne Gavana wa Banka enkulu Pulofeesa Emmanuel Tumusiime Mutebire baasunsuddwa akakiiko ka Palimenti akakola ku kusunsula abalondeddwa Pulezidenti, era ne balagirwa badde ku mirimu bunnambiro.

Akakiiko kano akakubirizibwa Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga ke kabasoyezza kajogijogi we bibuuzo era ne kazuula nti basanidde badde ku mirimu gyabwe.

Yadde nga kino kyakoleddwa mu kyama wabula oluvanyuma lw’akakiiko okumaliriza omulimu gwako abamu ku babaka abakatuulako bayogeddeko ne bannamawulire ne bategeeza nti byonna byagenze bulungi.

Ochola ye yasoose mu kakiiko era ababaka ne basooka okumussa ku nninga ababuulire ku bikwatagana n’okuwamba abantu saako ne kitongole kyakulira okwenyigira mu bulyi bwe nguzi n’okutulugunya abantu.

Mukwanukula yabategezezza nti we yayingirira ku mulimu guno yasanga ekitongole kirimu ebituli bingi nti kyokka ebbanga lyamaze mu kifo kino afubye okutereeza era waliwo enjawulo yamaanyi nga n’abamu ku ba poliisi abakwatibwa mu mize gino bagobwa saako n’okubonerezebwa.

Ku ky’okuwamba abantu yagambye nti ssi kitongole kya Poliisi kyokka kye kikola ku by’okwerinda, nategeeza nti ebyo ababikola bandiba nga bitongole bilala kubanga mu poliisi ebyo baabigobamu dda, era ne yeyama okwongera okutereeza ekitongole kye.

Ye Gavana wa bbanka enkulu Tumusiime Mutebile eyalabise nga mugonvugonvu naye kyategerekese nti omulimu gwe gwaziddwa obuggya.

Mutebile 71 nga ekifo kino akimazeemu emyaka egikunukkiriza mu 20, okutuuka ku Palimenti yatuukidde mu byakwerinda ebyabadde ebyamaanyi, era nga teri muntu yenna yakkiriziddwa kuyingira mu kisenge akakiiko mwe kaabadde katudde, wabula nga naye kyategerekese nti ebibuuzo ebyamubuuziddwa yabizeemu bulungi era omulimu gwe ne gw’ongera okunywezebwa.

Omubaka Luttamaguzi Semakula omu ku batuula ku kakiiko kano ku bya Mutebile yagambye nti ekyamazima omukulu yalabise nga mugonvu nnyo naye okusalawo okw’okuntikko ne bakulekera Sipiika nga yajja okusinga okusalawo ku kino.

