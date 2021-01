Gen. Elly Tumwine Minisita we By’okwerinda mu Ggwanga ayanukudde ku biyitingana nti afudde, nagamba nti abika ya bikanga!!!

“Siri mulwadde yadde okuba mu ddwaliro wabula ntemya bukofu, abo abagenda mu maaso nga bambika kilabika baagala nfe naye beerimba” Tumwine bwagambye nga ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter.

Ono badde ayanukula ku bibadde biyitingana ku mikutu egy’enjawulo nti assizza ogw’enkomerero, kyagambye nti tekiriiyo kubanga ali mu mbeera nnungi era akola emirimu gye Ggwanga.

Abantu ab’enjawulo babadde batandise okumukungubagira naye kwe kuvaayo ne yeerwanako nga bwakyali omulamu ddala.

