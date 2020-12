EKIKANGABWA kibuutikidde abatuuze be Bwaise mu Kampala abazigu bwe balumbye amaka ga munnabyamizannyo omukubi we bikonde Isaac Senyange amanyiddwa nga Zebra Mando ne bamukuba amasasi agamuttiddewo.

Bino bibaddewo mu Kiri ekikeesezza okwaleero bwabadde nga yakadda mu makaage okuva mu kibuga gye yabadde agenze okusanyukamu.

Baliranwa ba Senyange bategezezza nti bawulidde amasasi agavuga saako ne nduulu okuva mu makaage bagenze okutuukayo nga Senyange Ali mu kidiba Kya musaayi nga nomukka gumuweddemu.

Ono kigambibwa nti okuttibwa abadde yeesimattudde KU bazigu nga agezaako okudduka naye amasasi be gamukwata.

Oluvanyuma abatuuze bategezezza Poliisi ezze n’etwala omulambo gwe mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa, naye nga ensonga evuddeko okuttibwa kwa Senyange tenategerekeka.

Senyange 39 abadde amanyiddwa nnyo mu kuzannya ebikonde bye nsimbo naddala ebweru we Ggwanga era nga Alina emiddaali mingi gyaletedde e Ggwanga mu muzannyo guno.

Bannabyamizannyo batandise okumukungubagira.

