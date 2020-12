Avuganya ku kifo kyo bukulembeze bw’eGgwanga Gen. Henry Tumukunde agumizza abawagizi be nti bamuyiire akalulu ku lunaku lw’okulonda bave mu kutya nti bajja kukabba kuba teri ayinza kwetantala.

Tumukunde agamba nti abalonzi mubitundu byona gyazze ayita bamubuuza obanga ddala anasobola okukuuma akalulu ne batakamubbako nga bwebize biwulirwa mu kulonda okuzze kubaawo emabega kyagamba nti kuluno sikyakubawo.

Ono ayongeddeko nti singa abalonzi nabo bakola omulimu gwabwe ne bagenda mu bungi okusuula akalulu ate ne babawo okukakuuma teri ayinza kukazanyiramu kuba kajja kuba kangi ababba batono ate nga tebalina akuuma.

Mungeri yemu asabye abalonzi obutatya baserikale abatera okuyibwa mubifo awalondebwa mubiseera by’okulonda nti kuba bano obuvunanyizibwa bwabwe kukuma balonzi balonde mumirembe wabula sikubatiisatiisa ate nti baba batono nyo bwobagerageranya nabalonzi.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com