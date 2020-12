MINISITA we bye nsimbi Matia Kasaija alangiriddwa okuyitamu nga tavuganyiziddwa ku kifo ky’omubaka we Ssaza lye Buyanja mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu oluvanyuma lwa munne gwabadde avuganya naye okuva mu lw’okaano.

Paul Kyalimpa eyajja ku bwanamunigina nga ono yabadde avuganya ne Kasaija yawandiikidde akakiiko ke by’okulonda nakategeeza nga bwavudde mu lw’okaano.

Akulira e By’okulonda mu Disitulikiti ye Kibaale Ipeto Aggrey James mu bbaluwa gyawerezza Ssabawandiisi wa kakiiko ke byokulonda nga 07 December alaze nti Kyalimpa yamuwandikidde nga amutegeeza nti eby’okuvuganya abijjemu enta nga tawaliriziddwa nalekera munne Matia Kasaija.

Nga kino kitegeeza nti ayoseemu bulamba lamba nga tavuganyiziddwa ku kifo ky’omubaka akiikirira Buyanja mu Palimenti.

Kati ababaka baweze 8 abaayiseemu edda nga tebavuganyiziddwa ate nga bonna ba kibiina kya NRM ekiri mu buyinza

