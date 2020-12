OKUVA ku makya g’olwokuna engambo n’amawulire g’okufa kwa Sheik Nooh Muzaata Batte gabadde gayitingana ku mikutu egy’enjawulo.

Okusinziira ku Imaam Idi Kasozi mukwano gwe ow’okulusegere ategezezza nti ono akyali mulamu ddala era nga abadde yakamala okwogerako naye we tuwandiikidde eggulire lino.

“Tetumanyi ani akulembeddemu ebikolwa by’okubika musajja wa Katonda, yadde nga bambi abadde ennaku zino alumizibwa naye mabakakasa mulamu ddala” Imaam Kasozi bwagambye.

Muzaata okufuna obukosefu kyaddirira omu ku bakyala be Hajjati Kuluthum Nabunnya Muzaata okumwabuulira okuva mu maka gaabwe agasangibwa e Kawempe, era nga okuva ku olwo abadde mugonvu ddala okutuusa abakulu okuva ku kitebe ky’obuyisiraamu e Kibuli ensonga bwe baziyingiramu, saako n’abooluganda lwa Kuluthum awatali kwesalamu ne bamulagira adde mu maka.

Mu kiseera kino Muzaata ajjanjabirwa mu ddwaliro lya International Hospital Kampala IHK, era nga embeera ezzaamu amaanyi.

