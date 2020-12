AKULIRA abakuumi ba Hon Robert Kyagulanyi Sentamu era nga yavuganya ku ntebe y’obwaPulezidenti saako n’omuyambi we amanyiddwanga Dan Magic bawonedde watono okuttibwa ab’ebyokwerinda abasazeeko akabuga ke Nazigo mu Kayunga bwe babadde nga boolekera Jinja.

Bano okukosebwa kiddiridde abaselikale ba Poliisi saako n’amaggye okusalako abawagizi ba Kyagulanyi, era amasasi ne geesooza saako ne Tiya Gaasi omuyitirivu okusaanikira Nazigo nga batangira abawagizi obutagoberera Kyagulanyi.

Mu mbeera eno abantu bangi bakoseddwa era n’akulira abakuumi ba Kyagulanyi amanyiddwanga Afande Kato akubiddwa ku mutwe ne gutiirika omusaayi, saako ne Sir Dan Magic bamukubye ennyindo saako ne mimwa bonna ne baddusibwa mu ddwaliro lya Nazigo Health Centre 111.

Afande Kato ono ye mu Poliisi eyawebwa Hon Kyagulanyi akakiiko ke by’okulonda era nga yakulira banne bonna bwe bali ku mmotoka ya Poliisi.

Olwaleero Kyagulanyi abadde alina okubeera mu Disitulikiti ye Kayunga, Jinja ne Kamuli, era nga oluvanyuma lwa bino okubaawo ebyentambula ze bibadde bikyasanyaladde.

Poliisi ebadde mu kiseera kino tenavaayo kubaako na kyeyogera ku bibaddewo.

