OMUKULEMBEZE we kibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Sentamu akubye poliisi ekimooni ebadde emulindiridde okumulemesa okutuuka mu kuziika omulambuluzi we by’obufuzi Dr. Anas Kariisa eyafudde ku lw’okubiri.

Bano bamwekangidde mu kifo we bagenda okuziika we nnyini e Ruhama nga yatudde dda wamu ne Mukyalawe Babie Kyagulanyi saako ne bannakibiina banne ne beebuuza wa gyayise nga tebalaba.

Poliisi yakedde kwetegereza motooka zonna ezibadde zidda ku luguudo lwe Mbarara kyokka ekyewunyisa tebasanzeemu Kyagulanyi yadde mu emu yonna, babadde ne kigendererwa eky’okumulemesa okwegatta ku bakungubazi ekitasobose.

Kigambibwa nti Kyagulanyi atuukidde kumu ne mootoka eleese omugenzi ekyewunyisizza abantu ababadde beetabye mu kuziika Kariisa.

Mu kiseera kino emikolo gy’okuziika Dr. Kariisa gigenda mu maaso e Ruhama, ono era abadde muganda wa Kin Kariisa nannyini kitongole kya mawulire ekya NEXT media.

