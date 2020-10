POLIISI mu Bbendobendo lye Busoga ekedde kusalako ekitebe kye kibiina kya National Unity Platform mu Jinja, okukakkana nga abamu ku bakulembeze ba NUP mu kitundu kino bakwatiddwa ne babuzibwawo.

Ensonga eleese poliisi mu kifo kino n’okutuusa kati ebadde tenamanyibwa.

Omu ku bakulembeze ba NUP mu kitundu kya Busoga Hussein Muyonjo amanyiddwanga Swengere ategezezza nti ddala kituufu abaselikale ababadde bakulembeddwamu omudumizi wa poliisi ye Jinja wamu ne n’adduumira Poliisi mu bitundu bya Busoga bazinzeeko ekifo omuli offiisi za People Power ne bakwata abamu ku bakulembeze saako n’okutwala ebiwandiiko eby’omuwendo ebibadde mu Offisi yaabwe.

Ono ategezezza nti Paulo Nsongambi omu ku bakulembeze ba NUP mu Jinja saako nabalala bakwatiddwa nga mu kiseera kino teri amanyi gye bali.

Mu kiseera kino Poliisi ebadde tenavaayo kubaako kye yogera ku nsonga zino……………………………

