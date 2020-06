NGA e Ggwanga ly’ongera okunyigirizibwa ekirwadde kya COVID 19 ekyazingako ensi yonna, BannaUganda balaze okutya olwe miwendo gy’ebyentambula egyagerekeddwa abagoba ba Takisi mu Kampala ne Miriraano.

Omukulembeze we Ggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwa Mmande ekiro yagambye nti entambula eza lukale zonna zijja kuddamu okukola nga 4 omwezi guno nga zitwala ekitundu ku bantu be zibadde zitwala.

Kino kyasanyusizza ku bantu abakozesa entabula za Takisi ne Kosita, kyokka essanyu teruyagenze wala oluvanyuma lw’okulaba nga abagoba bafulumizza olukalala lwe nsimbi ezigenda okusasulwa buli lugendo okwetoloola Kampala ne miriraano.

Okusinziira ku bakulu mu bibiina ebitwala takisi emiwendo bagigerese bwe bati buli siteegi.

Kla-Bweyogerere, Kireka 4000

Kla-Mukono, Seeta 6000

Kla-Naalya, Kyaliwajjala 3000

Kla-Namugongo,Kira 4000

Kla-Kasangati, Gayaza 4000

Kla-kyebando, kikaya 3000

Kla-Nsangi, Maya 5000

Kla-Nakirebe, Mpigi 6000

Kla-Namuwongo, kisugu 3000

Kla-Makindye, Bunga, Nanganda 3000

Kla, Nsambya, Kabalagala 2000

Kla-Kalerwe,kanyanya, Mpererwe 3000

Kla-Matuga 4000

Kla-Ntinda 2000

Kla-Biina,Kitintale, Mutungo Luzira 3000

Kla-Muyenga, Bukasa 4000

Kla-Gaba, Kansanga, Munyonyo 4000

Kla-Mbuya, Bugolobi 2000

Kla-Kasubi, Masanafu, Namungoona 3000

Kla-Braise, Kawempe 3000

Kla-Rubaga, Wakaliga, Nateete 3000

Kla-Kiwatule, Najjera 3000

Kla-kisasi, Kyanja 3000

Kla-Salaama, Munyonyo 4000

Kla-Entebbe, Nkumba 8000

Kla-Lubowa, Kajjansi 4000

Kla-Najjanankumbi, Namasuba 3000

Kla-Nyanama, Kabowa, Mutundwe, Bunamwaya 3500

Kla-Busega 4000

Kla-Bulenga 5000

Kla-Nansana, Wakiso 4000

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com