The Uganda National Examination Board (UNEB) on Thursday, February 27, 2020 released the Uganda Advanced Certificate of Examination (UACE), 2019 results, with a significant improvement in the performance as compared to the previous years.

According to Dan Odongo, the Executive Secretary UNEB, last year there was a great increase in number of students who qualify to join University and other tertiary institutions.

Of the total number of candidates who sat, 38,737 got three principal passes.

Those who scored two principle passes are 65,723 (63.6 percent) and are eligible for admission to University while candidates who scored one principle pass can qualify for tertiary admission are 89,050.

Here is how schools performed per district.

District Average Points

ABIM

Lotuke Seed Sec Sch Abim 7.47

Abim Sec Sch 6.43

Morulem Girls Sec Sch 5.10

ADJUMANI

Biyaya Sec Sch Adjumani 6.43

ST.Mary Assumpta Sec Sch 6.21

Alere Refugee Sec Sch 4.74

AGAGO

ST.Charles Lwanga, Kalongo 6.33

Adilang Sec Sch 5.55

Lira Palwo Sec Sch 5.43

ALEBTONG

Fatima Alol Comp Girl’s SS 7.70

Akii Bua Sec Sch 6.70

Amugu Sec Sch 5.27

Apala Sec Sch 5.17

AMOLATAR

Alemere Comp Sec Sch 5.97

Awelo Sec Sch 4.20

AMUDAT

Pokot Sec Sch 5.55

AMURIA

ST.Francis Sec Sch, Acumet 6.56

Akoromit Ark Peas High Sch 6.48

Amuria High Sch 5.74

ST.Peter’s Sec Sch, Acowa 5.71

Amuria Sec Sch 5.37

AMURU

Restore Leadership High Sch Gulu 9.41

Lacor SEM 7.31

ST.Mary’s COL, Lacor 6.43

Pabo Sec Sch 5.87

Keyo Sec Sch 4.33

APAC

Ibuje Sec Sch 6.74

Ikwera Girls’ Sec Sch 6.42

Aduku Sec Sch 5.64

Apac Sec Sch 5.15

Amach Modern Sec Sch 4.14

ARUA

Joseph’s COL, Ombaci 7.48

Ediofe Girls Sec Sch 6.94

Ushindi Sec Sch 6.82

Logiri Girls Sec Sch 6.75

STS Peter and Paul SEM 6.30

Mvara Sec Sch 6.24

Wandi Prog Sec Sch 6.19

Muni Girls Sec Sch 6.18

Vurra Sec Sch 6.06

Arua Public Sch 5.44

BUDAKA

Ngoma Sec Sch, Mbale 8.77

Kamonkoli Sec Sch 7.10

Bugwere High Sch 6.77

Rain bow High Sch Budaka 6.71

Budaka Universal COL 5.00

Kaderuna Sec Sch 5.00

Iki-Iki Sec Sch 4.10

Mugiti High Sch Budaka 3.73

BUDUDA

Bulucheke Sec Sch 4.82

Bududa Sec Sch 4.36

Bukalasi Sec Sch 4.17

Bushika Sec Sch 4.05

BUGIRI

Standard Col. Bugiri 5.95

Namasere High Sch Bugiri 5.67

Bukooli COL 5.26

Central COL Bugiri 5.67

Bilton Forest High Sch 4.73

Baston COL Bugiri 4.00

Town View Sec Sch 3.47

Stephen’s Bugiri Sec 3.46

Alliance Victory Sec Sch 3.43

BUHWEJU

Butare Sec Sch 8.06

Nyakitoko Sec Sch 6.54

Bihinga Community Sch 6.27

Karungu Sec Sch 6.12

BUIKWE

Joseph’s SEM Nyenga 13.20 Mary’s COL Lugazi 12.04

Stella Maris COL Nsube 11.32

Najjembe Homeland SS Lugazi 10.88

Buikwe Sec Sch 10.19

Noa Mawagali Sec, Jinja 9.74

Mehta Sec Sch 9.45

Hope Christian High Sch, Lugazi 9.40

Lugazi Homestone Sch 9.17

Peter’s Nkokonjeru Sec 9.14

BUKEDEA

Amus COL Sch 6.81

Thereza Sec Sch 6.62

Bukedea COMP Sch 6.18

Bukedea Lifeline Sec Sch 5.40

Bukedea Sec Sch 5.00

BUKOMANSIMBI

George Sec Sch, Makukuulu 11.00

Bukomansimbi Sec Sch 8.30

Victor’s Sec Sch Kitaasa 7.42

Misanvu Sec Sch 7.05

Mbulire Sec Sch 6.80

Light Sec Sch Kitoma 6.33

Kiryassaaka Sec Sch 5.64

Hoy’s Sec Sch Bukomansimbi 5.27

BUKWO

Amanang Sec Sch 5.88

Chesower Sec Sch 5.83

Joseph Sec Sch Bukwo 5.00

Kabei Sec Sch 4.57

Kapyoyon High Sch 3.20

BULAMBULI

Nabongo Sec Sch 5.79

Divine Sec Sch Buyaga 5.43

Tunyi Girls Sec Sch 5.00

Joseph Buyaga Sec Sch 3.96

Buginyanya COMP SS 3.50

BULIISA

Biiso War MEM Sec Sch 6.00

Mukitale Dev’T Foundation ss 5.23

BUNDIBUGYO

Christ Sch Bundibugyo 9.13

Semuliki High Sch Izaura 5.25

Bumadu Seed Sec Sch 3.54

BUNYANGABO

Kibiito Sec Sch 8.32

Nyakigumba Parents Sec 6.69

Wisdom High Sec 6.64

Rubona Sec Sch 6.43

Rwini Sec Sch 6.12

ST.John’s Kibito High Sch 4.68

Mitandi Sec Sch 4.57

Buheesi Sec Sch 3.00

BUSHENYI

Bweranyangi Girls sch 12.20

Agnes Girls Sec Sch, Bushenyi 10.44 Mary’s Voc Sch Kyamuhunga 10.19

Kitabi SEM 9.96

Kyeizooba Girls Sec Sch 9.46

Gonzanga Sec Sch Bushenyi 9.17

Plus Two High Sch 8.99

Light Sec Sch Nyabubare 8.91

Bushenyi Prog High Sch 8.71

Cecilia Girl’s SS Bushenyi 8.37

BUSIA

Dabani Girls Sch 8.67

Busia Trust Sec Sch 7.82

Busia Mixed Boarding Sch 7.26

Luma Eastern COL, Busia 7.22

Buhobe Sec Sch 7.06

Busia Sec Sch 7.04

Lumino High Sch 5.36

Riverside High Sch Busitema 5.22

Masaba COL Busia 4.47

BUTALEJA

Mulagi Girls Sec Sch 8.11

Bukedi COL, Kachonga 5.90

The Equatorial COL, Busolwe 5.64

Busolwe Chidren Centre 5.59

Hasahya Sec Sch 5.00

Bugalo COL, Bwirye 4.94

Busolwe Sec Sch 4.90

Butaleja Mordern High Sch 4.00

BUTAMBALA

Gombe Sec Sch 12.25

Ntanda COL Sch 9.60

Sayidina Abubakar Sec Sch 9.35

Butawuka Magezi Ntake SS Mpigi 8.93

Kibibi Sec Sch 8.43

Luutu MEN COL, Kibibi 8.27

Ngando Sec Sch 8.14

Budde Sec Sch 7.79

Bulo Parents Sec Sch 7.55

Kibibi Central COL 7.50

BUTEMBO

Jonathan MEM COL, Butembo 5.44

Rainer Modern Sec Sch 4.38

BUVUMA

Buvuma COL 4.60

BUYENDE

Kidera Sec Sch 7.24

Budiope Sec Sch 5.86

Lunar International COL 5.57

Gwase Premier COL, Bugaya 2.64

Bagiire MEM COL, Ngandho 1.70

DOKOLO

Agwata Sec Sch 6.69

Kangai Sec Sch 5.91

Bata Sec Sch 5.00

Iguli Girls Sec Sch 4.64

John Bosco Dokolo Sec Sch 4.25

GOMBA

Kasaka Sec Sch 9.19

Kisozi Seed Sec SCh 8.68

Bukandula Sec Sch 7.51

Bukandula COL, Gomba 7.18

Leonard Sec Sch Maddu 6.33

Mpenja Sec Sch 5.81

GULU

Ocer Campion Jesuit COL 9.64

John Paul 11 COL, Gulu 9.14 Joseph COL Layibi 8.76

Graceland Girls Sec Sch, Gulu 8.14

Sacred Heart Sec Sch 7.31

Bishop Angelo Negri COL 7.28

Gulu Central High Sch 7.21

Gulu Army Sec Sch 6.74

Gulu Sec Sch 6.62

Koro Sec Sch, Gulu 5.69

HOIMA

ST.Andrew Kahwa’s COL Hoima 12.70

Mandela Sec Sch 11.91

Central Sch Hoima 10.55

Premier Sch, Hoima 9.62

James Sec Sch 9.11 Peter High Sch 9.05

Hill Top High Sch 7.96

Day Star Christian Based SS 7.96

Buhimba Sec Sch 7.80

Kiziranfumbi Sec Sch 7.75

IBANDA

Citizens Sec Sch 12.00

Ibanda hIgh Sch 11.60

Alliance Sec Sch 11.38

Nyabuhikye Sec Sch 10.26

Imperial Sec Sch 10.70

Oxford Sec Sch 9.67

Equatorial COL, Ibanda 9.35

Ibanda Sec Sch 8.82

Kibubura Girls Sec Sch 8.13

IGANGA

Iganga Sec Sch 13.41

Greenfields High Sch, Iganga 8.50

Kigulu COL 8.00

Victoria High Sch Iganga 7.97

Iganga High Sch 7.73

Ibun Baz Girls Sec Sch 7.75

Iganga Parents Sec Sch 7.44

Bukoyo Sec Sch 7.11

Busoga COL Kigulu 6.86

Iganga COMP Sec Sch 6.74

ISINGIRO

Boni Consili Girls VOC SS 10.58

Kisyoro Sec Sch 8.33

Bukanga Sec Sch 7.42

Ngarama Sec Sch 7.36

Nakivale Sec Sch 7.08

Kyezimbire Sec Sch 7.06

Aisha GirlsHigh SCh Mbarara 6.89

Isingiro Sec Sch 6.40

Bridget Girls High Sch Kashenyi 6.38 John Sec Sch Rutsya 5.92

JINJA

Jinja Prog Sec Sch Annex 12.79

Kiira COL, Butiki 11.52

Wanyange Girls Sch 10.55

Viva COL sch Wairaka 10.43

Holy Cross Lake View SS Jinja 10.21

Nakanyonyi Girls Sch 9.06

Busoga COL Mwiri 8.90

ST. John COL Kagoma 8.89

Kakira Sec Sch 8.77

KAABONG

Kaabong Sec Sch 6.07

Jubilee 2000 Sec Sch, Karenga 5.64

KABALE

Paul’s SEM Sch 10.98 Mary’s COL Rushoroza 10.62

Rubaya Sec Sch 10.57

Solberg COL Kabale 9.82

Kabale trinity COL 9.60

Nyabikoni Sec Sch Kabale 9.51

Kamuronko Sec SCh 9.28

Rock High Sch Kabale 9.14

Kabale Brainstorm High Sch 9.10

Kigezi High Sch 8.96

KABAROLE

Maria Goretti Girls Sch 10.47

Moon Voc Sec Sch 10.00

Mary’s SEM Fort Portal 8.73

Fort Portal Sec Sch 8.61

Kyebambe Girls Sec Sch 8.51

Nyakasura Sch 7.86

Kahinju Sec Sch 6.60

King of Kings COL 6.39

Lucia High Sch Fort Portal 6.30 Leo’s COL Kyegobe 6.30

KABERAMAIDO

Adipala High Sch 7.66

Otuboi COMP SEC SCH 6.47

Kaberamaido Sec SCh 5.41

Midland High Sch Kabelamaido 5.27

Kalaki Sec SCh 5.21

KAGADI

Francis Xavier Mordern SS 10.26

Kagadi Acedemy Sec Sch 9.17

Bunyoro Sec SCh 8.81

Owobusobozi B1 Mordern sss 8.63

URDT Girls Sec SCh 8.63

Kagadi Sec SCh 7.63

Bwikara Sec SCh 7.63

Adolf Tibeyalirwa SS Muhorro 6.87

Kagadi People’s Sec SCh 6.66

Mabaale Sec SCh 6.65

KAKUMIRO

Andrea Kaahwa Sch 11.24 Edward Sch Bukuumi 8.41

Uganda Martyres Centenary SS 6.73

Kisiita Seed Sec Sch 5.93

Nalweyo Sec SCh 5.33

King’s way Sec SCh 5.10

Albert Sec Sch Kakindo 2.50

KALANGALA

Serwanga-Lwanga MEM Sch 9.25

Bishop Dunstan Nsumbuga Sec Sch 8.00

KALUNGU

Bukalasa Minor MEM 13.52

Wagwa High SCh 11.96

Kalemba Sec Sch, Villa Maria 10. 94

Isaac Newton High Sch 10.72

Stephens COL BAJJA 10.59 Thereza’s Girls SS Bwanda 9.86 Charles Lwanga GTC, Kalungu 9.59 Alyosious Sec Sch 9.17

Green Hill Sec Sch, Kyamulibwa 9.14

Yesu Akwagala High SCh 9.10

KAMPALA

Nabisunsa Girls Sch 12.93

BP Cipriano Kihangire Sec Sch 1284

Kawempe Muslim Sec Sch 12.24

Mengo Sec Sch 11.65

Lubiri Sec Sch Annex 11.34

Gayaza Road Sec Sch 11.20

Makindye Sec Sch 11.08

Joseph’s Girls Nsambya 10.79

Aga Khan High Sch 10.56

Nsambya Hill Side High SCh 10.44

KAMULI

Busoga High Sch 8.23

Central COL, Kamuli 8.22

Kamuli Prog COL 8.20

Peters Sec Sec Namwendwa 7.80

Bupadhengo Sec SCh 7.64

ST, John Bosco Kamuli 6.97

Kyabazinga COL 6.91

Matuumu Sec Sch 6.60

Green Hill COL Bulopa 6.22

Kamuli COL 6.01

KAMWENGE

Thomas Aquinas COL Kamwenge 11.28

Buryansungwe Sec Sch 8.00

Biguli Sec Sch 7.41

Rwamwanja Sec Sch 7.30

Kicwamba Sec SCh 7.17

Mahyoro Sec Sch 7.13

Kyabenda High SCh 6.79

Lawrence High Sch 6.64

Kamwenge SecSch 6.27

Nyabbani Sec Sch 5.74

KANUNGU

Bishop Comboni COL Kambugo 10.21

Kinkiizi High Sch 9.03

Nyakinoni Sec SCh 8.45

Great Lakes High Sch 7.08

Kihihi High SCh 7.07

Kirima Community SS 6.89

Butogota Trinity COL 6.82

Nyakabungo Girls Sec Sch 6.50

Burema Sec SCh 5.82

KAPCHORWA

Sebei COL Tegeres 8.96

Gamatui Girls ss 6.61

Kapchorwa Sec SCh 5.76

Kapchworwa Parents sch 5.01

Sipi Sec Sch 4.52

Townview Sec Sch 4.50

Kaerem Sec SCh 3.39

KASESE

John Evangelist SEM 8.96 THereza Girls SS Nsenyi 8.73

Kasese Sec Sch 8.54

Bwera Sec SCh 7.83

Nyabugando Baptist VOV sch 7.61

Karambi Sec Sch 7.42

Munkunyu Baptist ss 7.29

Kitolhu Sec Sch 7.00

Kisinga VOC Sch 6.92

Karusandara Seed Sec SCh 6.69

KATAKWI

Toroma SEC scH 5.77

Katakwi High Sch 5.71

USUK Sec Sch 4.18

KAYUNGA

Hopeful Future Sec Sch 9.19

ST, Kalemba Sec SCh 8.78

Kanjuki Sec SCh 8.57

Ndeeba Sec Sch 8.13

Nazigo Town Sec Sch 7.92

Namagabi Sec SCh 7.82

Kayunga Light COL 7.80

Pontiano Ngongwe SS 7.66

Fountain of Hope High Sch 7.64

Busaana Sec Sch 7.63

KIBAALE

Kirigwajjo Sec Sch 10.77 Kizito Sec SCh kibeedi 5.56

KIBOGA

Kiboga Light COL 12.63

Saviour High Sch Kiboga 11.03

Uganda Martyrs High Sch Kiboga 9.39

Kiboga Prog Sec SCh 9.08

Katera Trust High Sch 6.90

Bukomero High SCh 6.59

Bamusuuta Sec Sch 5.48

High Standard Sec Sch 4.95

KIBUKU

Hill view COL Bulangira 11.18

Ezra MEM Sec Sch 8.30

Highlight Sec SCh, Kadama 8.24

Bright Future Sec Sch 5.50

Citizen;s international COL 5.08

Alliance Sec Sch Kibuku 4.33

Nabiswa Sec Sch 3.82

KIRUHURA

Nazareth High Sch 9.72

Sedes Sapientiae Acedemiae SS 9.32

Kanoni Sec Sch 7.62

Premier High Sch Kanoni 6.90

Kinoni Community High Sch 6.73

Kaaro High Sch 6.69

Catherine Girls Sch Kazo 6.49

Kazo Sec Sch 6.17

Buremba Sec Sch 6.07

Kashongi High Sch 5.33

KIRYANDONGO

Kigumba Intensive Sec Sch 10.54

Blessed Comboni Sec Sch Kigumba 7.68

Kigumba High Sch 7.26

Panyadoli Sec Sch 5.69

Kigumba Sec Sch 4.88

Bweyale Public Sec Sch 4.84

Kibanda Sec Sch 4.70

KISORO

Kisoro Vision Sec Sch 8.33

Muhabura Shine Sec Sch 8.30