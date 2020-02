BANNA kisinde kya People Power ababadde beekungaanya okugenda mu Ndeeba okwetaba mu lukungaana olwayitiddwa omukulembeze waabwe Bobi Wine bagudewo ekigwo, kabangali ya poliisi ebadde efuumuka obuwewo bwetomedde omu ku bawagizi baabwe lukulwe nafiirawo.

Afudde ategerekese nga ye Ritah Nabukenya ateberezebwa okuba nti abadde atemera mu gy’obukulu 24, era nga ono abadde yeeyita Priya wa Kyagulanyi ku mitimbagano.

Kigambibwa nti kabangali okumutomera abadde ku Boda boda nga agenda mu kooti okuwuliriza omusango oguvunanibwa Kyagulanyi ne banne, okwekalakaasa nga bawakanya omusolo gwa OTT nafiirawo nga atwalibwa mu ddwaliro e Mulago.

Okusinziira ku bubaka Bobi Wine bwatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook agambye nti benyamivu olwe kikolwa ekikoleddwa Poliisi, nagamba nti kino bakikoze mubugenderevu okutta Nabukenya.

“Olunaku luno lutuberedde lubi nnyo, kubanga buli olukya Poliisi eyongera okutta abantu baffe ate abawagizi abamaanyi, tukkiriza nti kino Poliisi ekikoze ekiraba kubanga Nabukenya bade ku Boda nga ayambadde kkala zaffe eza People Power emyufu ne bagezaako okumutangira okujja gye tuli ne kivuddemu kumutomera nafiirawo

Tulina okukola ekisoboka okulaba nga Nabukenya ne banne abatufuddeko bafuna obwenkanya” Kyagulanyi abadde omukambwe bwagambye.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com