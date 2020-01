EKITONGOLE kye bigezo mu Ggwanga kifulumizza ebigezo bya siniya ey’okuna ebyatuulibwaa abayizi mu mwaka gwa 2019.

Okusinziira ku bakungu mu kitingole kino balaze nti abayizi abalenzi baakoze bulungi okusinga abawala mu masomu gonna.

Era balaze nti abayizi ebitundu 9.9 ku buli 100 abalenzi batuula ebigezo bino bayitira mu daala lisooka, ebitundu 19.6 ne bayitira mu ddaala ery’okubiri ate 24.9 ne bayitira mu ly’okusatu.

Kino kilaga nti bwogerageranya ku bayizi abawala abatuula ebigezo bino bbo 6.8 ku buli 100 bokka be bayitira mu ddala elisooka, 15.5 ne bayitira mu ly’okubiri ate 22.5 ne bayitira mu ly’okusatu.

Naye nga mu mwaka gwa 2018 era abayizi abawala beetisse abalenzi mu Lungereza, ate abalenzi ne babaleebya mu kubala ne Sayansi.

Omuwendo gwa bayizi gweyongeddeko 2,285 okuva ku 335,435 abatuula mu mwaka gwa 2018, okutuuka ku 337,720.

Omuyizi eyasinze mu abo abalina obulemu ye Ndyamuhaki Godwin atawulira, eyavudde mu ssomero lya St. Henrys Kitovu mu Disitulikiti ye Masaka nga yafunye obubonero 13 ku masomo 8, Tukei Tomothy Alfred okuva mu ssomero lya Muntai District College e Bombo ye yamudiridde yafunye 14.

Akulira ekitongole kye bigezo mu Ggwanga Dan Odong yagambye nti abayizi abatakoze bulungi kilabika kyava ku basomesa abatamalayo bisomesebwa saako n’oulimi nga byetaaga okwongeramu amaanyi omwaka ogujja.

Bwabadde ayogerako eri abamawulire oluvanyuma lw’okufulumya ebigezo agambye nti akizudde nga ebimu ku bivaako abaana obutakola bulungi be basomesa okuyita mu bisomesebwa amangu mangu, kyagambye nti kino kileka abamu ku bayizi nga tebategedde bye basomye.

Agambye nti ne ssawa ezimu abayizi kwe batandikira okusoma ssi nnungi okugeza okukeeza abaana ku ssawa kumi na bbiri ez’okumakya ssaako n’obudde nga buzibye nnyo kyagambye nti kino kitataaganya obwongo bwo mwana.

