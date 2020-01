ABENGANDA z’omuvubuka Deo kayemba atemera mu myaka 24 nakati bakyewunaganya engeri omwana wabwe gye yafiiridde mu kaduukulu ka Poliisi.

Kino kiddiridde Kayemba okukwatibwa police ye Butenga mu mu Disitulikiti ye Bukomansimbi nga ateberezebwa okuba nti yagula ebyuma bya solar ebibbe okuva ku ssomero lya ABC Nursery and primary.

Kigambibwa nti mu kukwatibwa abasirikale baamuteeka mukadukulu era nebamukubiramu emiggo nga kiteberezebwa okuba nti bano baafuna ebiragiro okuva ewa nnanyini ssomero bamutulugunye okutuusa nga ayogedde abantu baabadde abba nabo wabula eby’embi nayisibwa bubi nnyo era naffiira mukaddukulu.

Abadde akulira Poliisi ye Butenga Eteni Nathan kitegerekese nti akwatiddwa kubiragiro by’omuduumizi wa Poliisi mu Disitulikiti ye Bukomansimbi Sowedi Manisoor nga okunonyereza bwe kugenda mu maaso.

Omwogezi wa police mu ttundutundu lya Masaka Paul Kangave akakasizza okukwatibwa kwa Eteni wamu nabasirikale abalala babiri abenyigidde mu kikolwa ky’okutulugunya omusibe ekyamuviiriddeko okufa.

